Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
ARTE ANDALUZ ·El colectivo Andújar por Sevillanas acerca en estos días este baile como ejemplo de integración social y extensión de la cultura
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:28
La Asociación Andújar por Sevillanas se ha embarcado en este otoño en la difusión del baile de la sevillanas por los centros escolares, calles y ... residencias y se van a propagar en la ciudad y la comarca con una firme apuesta por la integración social, porque se ha propuesto que llegue a todos los sectores sociales de la población.
El pasado día 13 de noviembre este colectivo participó en el homenaje que se le tributó a Pepe López auspiciado por Anduxar. Andújar por Sevillanas ha promovido una masterclass en el colegio Cristo Rey de Andújar y y en el Miguel de Cervantes de Lopera. El pasado jueves organizó en el Palacio de los Niños de Don Gome un 'flashmob' por el Día del Flamenco con el Centro de Adultos, Pedro de Escavias. Ayer viernes por la tarde participó en una merienda solidaria en la residencia de Cáritas, donde los mayores se llenaron de alborozo y los sones de Pepe López les erizó la piel y les envolvió en un viaje por las nostalgia.
Ya en diciembre, va a participar en diversos actos con motivo del Día Internacional de la Discapacidad y actuará en varios puntos de la ciudad, con motivo de a Campaña de Navidad. Las sevillanas aportan calor y alegría en estos días invernales desangelados y de frío y se acercan a todos los estamentos como un susurro de esperanza y alborozo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión