Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas

La Asociación Andújar por Sevillanas se ha embarcado en este otoño en la difusión del baile de la sevillanas por los centros escolares, calles y ... residencias y se van a propagar en la ciudad y la comarca con una firme apuesta por la integración social, porque se ha propuesto que llegue a todos los sectores sociales de la población.

El pasado día 13 de noviembre este colectivo participó en el homenaje que se le tributó a Pepe López auspiciado por Anduxar. Andújar por Sevillanas ha promovido una masterclass en el colegio Cristo Rey de Andújar y y en el Miguel de Cervantes de Lopera. El pasado jueves organizó en el Palacio de los Niños de Don Gome un 'flashmob' por el Día del Flamenco con el Centro de Adultos, Pedro de Escavias. Ayer viernes por la tarde participó en una merienda solidaria en la residencia de Cáritas, donde los mayores se llenaron de alborozo y los sones de Pepe López les erizó la piel y les envolvió en un viaje por las nostalgia.

Ya en diciembre, va a participar en diversos actos con motivo del Día Internacional de la Discapacidad y actuará en varios puntos de la ciudad, con motivo de a Campaña de Navidad. Las sevillanas aportan calor y alegría en estos días invernales desangelados y de frío y se acercan a todos los estamentos como un susurro de esperanza y alborozo.