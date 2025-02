ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 24 de febrero 2025, 13:54 Comenta Compartir

A los iliturgitanos nos gusta la calle, estar y vivir en la calle. Por eso, todo aquello que se organice que nos invite a compartir en ella tiene asegurado el éxito mas absoluto y estamos en el tiempo apropiado. Si la otra semana vivíamos el impecable desarrollo de Andújar Flamenca, como lo calificó el alcalde en su balance final, con lleno a tope, incluso en la tarde noche del domingo, en esta pasada semana la II Feria de la Carne de Monte, tampoco era para quejarse. La Plaza de España se constituye en el centro neurálgico de unas actividades que, pese a quien pese crean riqueza en la ciudad; si no tenemos otras y hasta tanto consigamos la vía de la industrias, nuestros servicios, los que ofrecemos al vecino y al visitante deben ser de la mayor calidad y por supuesto que la suma de las Administraciones implicadas en estas actividades enriquecen su desarrollo. Pero también es verdad que el peso mayoritario, económico, del Ayuntamiento es fundamental, junto a la organización, que en el caso de Andújar Flamenca no tiene un pero. En el caso de la Feria de la Carne de Monte, la colaboración a la institución municipal le viene de la asociación de hostelería AROA. Andújar fue y continúa siendo un referente en el mundo de la caza, la gastronomía y la sostenibilidad. La caza y la carne de monte no solo representan una tradición arraigada en la historia de Andújar, sino que también contribuyen de manera decisiva a la gestión del territorio, el impulso del turismo rural y la generación de empleo. Gracias a su entorno natural privilegiado, Andújar es reconocida como la'Capitalidad de la Montería' y destaca por su excelencia en productos derivados de la caza, de ahí que no se entienda que la Feria de la Caza fuera a parar a la capital. En este caso, promover un plato único y centenario, propio de la gastronomía andujareña, que los homenajeados, Manuel Gómez Sotoca (Madrid-Sevilla) a título póstumo y Francisca Gutiérrez Aldehuela por su dedicación a la cocina en esta especialidad, fueron pioneros en su difusión, ha hecho posible la visita de vecinos de la comarca, de la provincia en general y de otras cercanas, como la de Córdoba.

El próximo fin de semana nos espera el carnaval, suma y sigue para estar en esas calles llenas de bullicio a las que en ocasiones ni siquiera nos importa si el alumbrado es de mayor o menor intensidad o si el asfaltado requiere de algún repaso. Bien es verdad que, pese alguna que otra queja de la oposición política y con razón hay zonas no demasiado bien alumbradas, mas por la periferia, por desgracia, que por el propio centro de la ciudad; y en cuanto al asfaltado, no fue el mayor acierto cuando en su día se realizó el del centro de la ciudad, pero para los que se quejan, bueno es recordárselo. Como escribía más arriba, la dinamización de la economía local, a falta de potentes industrias que la sustente, pasa por lo que hay y hay industria textil de confección comercio y servicios en los que de momento debe ponerse el mayor interés. Prueba de ello es que desde el Ayuntamiento se impulsará ante la Consejería de Educación la creación del Ciclo Superior de Moda Flamenca en el IES Sierra Morena, que se sumará al Grado Medio ya existente, referente a nivel provincial y esta iniciativa abrirá nuevas oportunidades laborales, fomentará el crecimiento del sector y asegurará que la moda flamenca no solo siga siendo un símbolo de identidad, sino también un motor de empleo y desarrollo económico para Andújar. Al igual que, de una manera anexa, la apertura de las vías pecuarias son un reclamo para potencia nuestro paraje natural e invitar al visitante a disfrutar de la flora y la fauna de nuestro Parque Natural. Sé lo que muchos estarán pensando, que el que no se conforma es porque no quiere, pero esto es lo que hay y culpables o parte de culpa todos, unos por no hacer y otros por no permitir que se haga.

De ahí que lo que se haga, si tiene repercusión económica, bienvenido sea y dejemos de poner palitos o troncos a la ruedas, en vez de arrimar el hombro, porque la fluidez de trenes por las vías de la estación de Renfe también son prosperidad y parece que ya se nos ha olvidado no ya lo de la lanzadera al Ave. Sino hasta los Talgos que nos quitaron.

