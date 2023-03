De nada han servido las bajas temperaturas para enfriar el ambiente en las relaciones entre la Real Cofradía Matriz y el Obispado. El pasado jueves, en la Asamblea general de cofrades quedó patente que el ambiente estaba aun más caliente que en su día cuando fue intervenida dicha cofradía, pese a la buena disposición del presidente de defenderla, sin olvidar que ésta está dentro del seno de la Iglesia Diocesana.

Los cofrades, micrófono en mano o como voz en off, dejaban atente su descontento y sobre todo el rechazo al denominado Estatuto del Santuario, pese a la correcciones con las que ya ha aparecido publicado. Con menor o mayor acierto y vocabulario las intervenciones hicieron que al final, el Estatuto fuera rechazado, eso sí sin votación, porque no es factible, lo que lleva como consecuencia la no declaración de dicho templo, como Santuario Nacional, dado que no es posible sin éste. El otro Estatuto o mejor Estatutos, los de la Cofradía Matriz, con apenas 23 años de vigencia, datan del año 2000, serán reformados por considerarse que no están adecuados a los nuevos tiempos. La situación y el ambiente creado en la asamblea, caliente, caliente, en vísperas de Romería y pese a la buena voluntad, tanto del presidente, como del representante del obispado, se ha vuelto a llevar, como era de esperar, a las redes sociales, donde es fácil escudarse en nombres de colectivos y no dar la cara directamente.

Y ahí sí que la terminología es dura y nada deseables para unas entidades «condenadas» a entenderse y salir delante de semejante situación. Se pide dialogo y comprensión, se reclaman derechos por parte de los cofrades, con respecto al obispado, pero no se practica o al menos no de la forma correcta y no se habla de deberes. Aunque si de trabajo, dolor y sufrimiento. Ahora bien, no se puede generalizar con el nombre del pueblo, con poco más de mil cofrades y ojo con mezclar lo religioso, con lo civil. No mezclemos Derecho Canónigo con Derecho Civil, ni Ayuntamiento con Cofradía, no olvidemos eso de que «A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar». Cuando empezamos a mezclar churras con merinas, todos salimos escaldados.

Y vuelvo a insistir en lo que tantas veces se ha apuntado en este espacio. Al pueblo, a los habitantes de este pueblo, a los iliturgitanos, les gustaría esa vehemencia para defender otras cuestiones, que si que realmente suponen una fuente de ingresos y crean riqueza en la localidad, como cuando empresas tienen que irse a otras poblaciones, o el lince, es que es genuino, crece y se reproduce en nuestra Sierra, más que en otros lugares, no aparece en los medios, en algunos medios de comunicación escritos nacionales, como tal y si aparecen otras poblaciones de menor entidad en este felino O como se beneficia la ciudad iliturgitana de los programas a él dirigidos o si basta con un Centro de Interpretación y poco más, cuando de todos es sabido que el visitante que viene a observar o incluso fotografiar a este mamífero es de un alto poder adquisitivo y deja beneficios, en todos los órdenes en la ciudad, no sólo en la Sierra. Pensar que, una ciudad como Andújar, eminentemente de servicios, requiere al día de hoy del Turismo y éste no la da única y exclusivamente una romero, por muy universal, que lo es, su devoción y por mucho que se cacaré el número de visitantes que hasta el Santuario llegan al cabo del año; porque, cuántos pasan por la ciudad, si hasta el viernes, llamado de la cofradías se va perdiendo poco a poco, por falta de no crear atractivos suficientes para que participen de ese día.

El pueblo de Andújar, ese al que invocan pero que representan sólo en una minoría, es y debe ser no sólo devoción, sino también construcción y en estos momentos hasta contrición.