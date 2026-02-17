Las borrascas se ceban con los cultivos y dañan canales de riego

El sucesivo 'tren de borrascas' ha colapsado las infraestructuras de la Comunidad de Regantes del Rumblar y algunos canales prefabricados han podido, incluso, hasta desaparecer.

Así lo testimonia el jefe de Explotación de una de las comunidades más extensas de Andalucía, Rafael Delgado. La antigüedad de los canales y la excesiva agua que se ha acumulado con las precipitaciones, van a ocasionar una importante inversión por los integrantes de esta comunidad de regantes, para subsanar los desperfectos ocasionados.

«A la espera de la revisión, los daños seguro que serán muy cuantiosos y habrá que destinar mucho dinero para subsanar los destrozos en los tramos de canal para que podamos empezar a funcionar», augura Delgado. Recuerda que en el año 2010, cuando se produjo la última gran inundación en el municipio, no recibieron ninguna ayuda. Ahora, ante esta situación tan dantesca, si esperan recibir ayudas económicas por parte de las administraciones.

Cultivos

Rafael Delgado también se refiero al estropicio que van a padecer los cultivos. Los primeros grandes damnificados serán los de invierno, como los cereales y las hortalizas. «El río se ha llevado parte de terreno fértil, que tendrá que volver a sembrar los propios agricultores y a donde no podrá volverlo a pisar hasta dentro de un mes». También apunta que una parte importante de la aceituna no se podrá recoger, «y la que se pueda recolectar, se tendrá que vender a precios muy bajos», asevera.

Delgado calcula que un 60% de la aceituna si se ha podido coger del árbol, «y el resto será de mala calidad, porque se habrá llenado de barro e incluso se habrá quedado clavada en la tierra, por lo que va a perder un buena parte de la cosecha». Este año los costes serán mayores y los beneficios van a bajar. «Las plantaciones arbóreas se van a perder y el que sembrara alfalfa u hortalizas, se ha quedado ya sin siembra». Este responsable de la Comunidad de Regantes, con más de 5.000 hectáreas de extensión y que agrupa a cerca de 2.500 agricultores, está convencido de que si se hubiera producido la modernización de los regadíos de la zona, los destrozos hubieran siso de menor volumen alcance y repercusión.

Modernizar el Rumblar exige mayor inversión que la prevista

Rafael Delgado considera que las inversiones cotempladas para la modernización de la Comunidad de Regantes del Rumblar son insuficientes. El BOE ya recoge una partida de 15 millones, que ya figura dentro del convenio suscrito con la SEIASA y la Junta de Andalucía, donde se le exigen una condiciones leónidas a la Comunidad, que tendrá que asumir una parte importante de esa inversión, aparte de redactar el proyecto, que en este caso supone modificar el que hicieron hace 14 años. La modernización conlleva una inversión de 70 millones.