Los bomberos vuelven a denunciar que actúan al límite por falta de efectivos

Los bomberos del Parque Comarcal de Andújar han emitido un extenso y duro comunicado tras realizar varias intervenciones el pasado martes donde, como dicen se rozó la tragedia, por la precariedad de efectivos en la que andan sumidos.

Los agentes indican que los tres bomberos de guardia estaban sofocando un incendio de pastos fuera de núcleo urbano de Andújar. Durante la intervención, «con el incendio casi controlado», cuentan, el jefe de dotación dejó las labores de extinción que estaba realizando junto a su compañero para atender una llamada del 1 1 2, avisando de un incendio en una quinta planta de un edificio en Corredera Capuchinos.

Los efectivos regresaron al parque para cambiar de vehículo y equiparse con el traje de incendios. «Todo lo hacemos a la máxima velocidad, pero llegamos, más tarde de lo deseado porque el incendio está bastante desarrollado». Precisan que un bombero tiene que hacer el trabajo de tres. Las labores que realizan son el tendido de la manguera, la búsqueda de captación de agua y recopilar información sobre posibles atrapados. Cuando se confirma este extremo, tuvieron que solicitar personal que estaba de descanso. Los dos bomberos y el jefe de dotación presentes no pudieron evacuar a los vecinos aprisionados. «Tenemos que confinarlos en sus casas, pero no podemos atenderles ni vigilar para que no salgan presas del pánico y que puedan morir por el humo y gases de incendio presentes en la escalera», narraron.

Los bomberos decidieron centrarse en la extinción que se complicó, «había mucha temperatura en todo el piso, sin visibilidad alguna, con un incendio en una habitación alejada, e incluso nos quemamos». Uno de los bomberos se quedó sin aire en la botella y otro llegó al portal a duras penas con un agotamiento y golpe de calor. Mientras, el jefe de dotación debe seguir coordinando y dando instrucciones al personal que se incorporó con la auto escala para realizar los rescates. Acudieron miembros de la Policía Local y Nacional a auxiliar a los bomberos y se encendieron todas las alarmas cuando uno de los dos no respondía a la llamada de jefe de dotación. Al final, lo encontraron tras unos minutos de angustia. Los dos agentes fueron atendidos por un golpe de calor tanto por efectivos de la Nacional y Local y por los profesionales sanitarios. Mientras, los bomberos que estaban de descansando realizaron los rescates a los vecinos confinados, junto al bombero que estaba desde el inicio y que tuvo que ser atendido por un golpe de calor.

Desde el Parque Comarcal de Bomberos se alerta de que tres bomberos no pueden conducir un camión auto bomba, la auto escala, equiparse, gestionar las llamadas de emergencia, extinguir y rescatar o confinar con seguridad a los vecinos. Avisan de que una desgracia está cerca de producirse si no se le pone remedio a la situación.

