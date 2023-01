Los bomberos se vuelcan en actos solidarios con los más pequeños de la zona Estos profesionales han diseñado un calendario solidario para los niños de Montilla Bono y han do regalos a los niños de San Rafael y del hospital

El cuerpo de bomberos de la zona ya no se aplica solo en el día a día en salvar de situaciones extrema a los vecinos de Andújar y su comarca, exponiendo en la mayoría de los casos su integridad física, sino que, además, desarrollan iniciativas humanas y solidarias que despiertan el calor humano y que están centradas, en su mayoría, en los niños y niñas de la zona.

Los bomberos del Parque Comarca de Andújar presentaron el pasado mes de noviembre el calendario solidario, destinado a recaudar fondos para el desarrollo de la actividad de la asociación Montilla Bono, que trabaja desde el año 2000 en la comarca por la mejora de la calidad de vida de los niños y niñas con parálisis cerebral y otro tipo de trastornos psicomotores. En estas fechas navideñas han donado cuatro cuadros y distintos juguetes para zonas infantiles del Hospital Alto Guadalquivir, con el beneficio que han obtenido de la lotería vendida en esta Navidad.

Colegio San Rafael

Los bomberos de Andújar también ofrecieron regalos de Reyes a una treintena de niños y niñas de la Casa Hogar de San Rafael y San José de la Montaña. Los menores visitaron las instalaciones del Parque Comarcal, donde recibieron los obsequios adquiridos a través de una campaña solidaria para la recaudación de fondos.

A este emotivo acto acudió la concejala de Seguridad Ciudadana, Josefa Lucas, quien ensalzó este gesto tan generoso y altruista para unos pequeños que no están pasando por unas circunstancias especialmente amables. «Este gesto demuestra que nuestros bomberos no solo son grandes profesionales si no que forman parte de nuestra sociedad y son generosos con los sectores de la población que más lo necesitan», ponderó la edil. Y los bomberos también montaron un año más el pasado jueves las carrozas de animación, que le dieron más animosidad a una de las cabalgatas más espectaculares que se recuerdan en la ciudad.