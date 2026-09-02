La berrea suscitará en la sierra propuestas turísticas únicas

El Consistorio pondrá en marcha del 18 de septiembre al 10 de octubre la primera edición de 'La Berrea: La llamada de la Sierra de ... Andújar' un programa turístico diseñado para acercar uno de los grandes espectáculos naturales del otoño a turistas y vecinos de Andújar mediante experiencias de turismo activo, interpretación ambiental y observación de la fauna del entorno.

La iniciativa nace con el objetivo de seguir posicionando Andújar como uno de los principales destinos de naturaleza de Andalucía, aprovechar uno de los fenómenos faunísticos más característicos de la Sierra y convertirlo además en un elemento de atracción de visitantes, generación de estancias y dinamización económica del sector turístico local.

Actividades

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y ofrece 348 plazas distribuidas en tres propuestas ;experiencias en kayak, safaris 4x4 de observación de fauna y rutas guiadas por diferentes enclaves del Parque Natural Sierra de Andújar. Las actividades están planteadas para disfrutar de la berrea durante los momentos de mayor actividad de los ciervos, especialmente al amanecer y al atardecer.

El alcalde, Francisco Carmona, señaló ayer que la programación parte de la riqueza natural de un Parque Natural que cuenta con 75.000 hectáreas y que constituye uno de los principales espacios para la conservación de fauna ibérica. «La berrea es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos, junto lógicamente con nuestro lince ibérico, que también es el rey de la Sierra», destacó el primer edil.