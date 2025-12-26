Belenes cargados de diversidad
NAVIDAD ·Las piezas de particulares, cofradías, iglesias e instituciones lanzan mensajes cargados de heterogeneidad
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 26 de diciembre 2025, 19:48
La Navidad andujareña descolla por la variedad y riqueza artística de sus belenes. Las cofradías y las iglesias mantienen vivo el sentido religioso y ... cristiano.
Por ejemplo, el de la Cofradía Matriz se incrusta en su Local de Caridad de la calle Ollerías. Este año no se ha montado el de Miguel Martínez, pero por contra, regresa el célebre de la familia López Montero, tras nueve años sin montarlo de cara al público. Está instalado en la sede de la Agrupación de Cofradías, en la calle Mezquita, justo detrás de la antigua iglesia de Santa Marina. Paco López ha introducido una gran cantidad de novedades y muestra muchos pasajes bíblicos y evangélicos.
El belén del hotel Óleum están esculpidas por las sabias manos del insigne escultor afincado en Andújar, Manuel López. El belén del Centro San Vicente de Paúl ha sido elaborado por los residentes del taller de inserción y las piezas de la Casa de la Cultura se entremezclan con la exposición pictórica de Luis Aldehuela.
