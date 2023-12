El belén de Manuel López y un mercado de cuadros antiguos, grandes reclamos en Andújar por Navidad

Los amantes del arte más selecto tienen un cita ineludible en estos días en el hotel Oleum de Andújar, por varios motivos de enjundia e interés muy específico.

Uno es el belén que ha montado su dueño, Antonio Crespo, que no se ha confeccionado al uso, porque no contiene reproducciones de industria, porque cada una de las figuras son originales. Además, se da la circunstancia que son obras esculpidas por las sabias manos del insigne escultor afincado en Andújar, Manuel López. Los visitantes y vecinos tienen la oportunidad, por tanto, de embeberse de la maestría y sapiencia de unos de los grandes artistas que habitan en tierras iliturgitanas. López emplea materiales tan variopintos, como el exquisito mármol de Carrara hasta el barro más humilde. Sorprende por sus técnicas desde el vaciado al modelado. Sus obras se pueden admirar en cualquier lugar de España.

El belén, que se suele exhibir durante la época navideña en los negocios de las familia de Antonio Crespo, ha incorporado en esta ocasión varias figuras nuevas, como una capilla de Roma, y un obispo que explica el misterio del Nacimiento que contiene una gran variedad de figuras y que le dotan de un especial atractivo a este belén.

Mercadillo

A esta propuesta se le une el mercadillo de objetos antiguos, que suele tener un gran reclamo. La muestra está copada, principalmente, por cuadros antiguos, debido a la gran afición que le profesa Antonio Crespo a las antigüedades, de hecho, regentó en la ciudad una tienda dedicada a a esta materia.

Los cuadros son de los siglos XVIII, XIX y XX. Predominan los dibujos y los grabados. La pasión sobre los objetos antiguos le viene a Antonio Crespo porque fue médico de un coleccionista de objetos antiguos. Este hombre le regaló a Crespo muchas de estos artilugios que guardaba en su casa, aparte de que le compró varios. «Este hombre no tenía descendencia, y como era su médico de cabecera me cogió mucho cariño y me dio muchas cosas», relata Crespo.

Entre esos regalos y las adquisiciones que hizo Crespo, mondó una tienda de objetos antiguos, que después fue coleccionando en su casa. Algunas de estas pinturas cuelgan en el hotel Oleum, para admiración de los amantes del arte, porque lo que se han convertido en un reclamo. «Mucha gente viene al hotel por los comentarios que se hacen tan buenos de los cuadros», señala Crespo. En las habitaciones hay pinturas de mucho valor , como los de Zabaleta, de Chagall y de pintores extranjeros.

Ocupación

Por otra parte, Antonio Crespo cifra la capacidad hotelera esta Navidad en un 70%. Está contento por los datos de visitas, porque ha percibido la venida de turistas extranjeros, aunque suelen prevalecer hijos e hijas de la zona que por estas fechas tan señaladas vienen a visitar a sus familiares.

Crespo habla que este año ha sido el de la consolidación de esta establecimiento hotelero, tras su apertura en junio del año 2022, que se asienta sobre un edificio de estilo ecléctico de principios del siglo XX con un patio central acristalado alrededor del cual se distribuyen las estancias. A través del comedor se accede a un refugio antiaéreo, descubierto casualmente en la reforma del hotel en 2022 a siete metros bajo tierra y construido en 1937 en plena Guerra Civil, ya que el palacete fue Residencia de Oficiales del Ejército Republicano.

Esta infraestructura hotelera se abrió para albergar a la gran cantidad de visitantes que recibe el parque natural Sierra de Andújar, referente en la conservación de especies en peligro de extinción, y para dar cabida a los visitantes que vienen a disfrutar de Anducab y Andújar Flamenca. Paralelamente se abrió un restaurante que en su escaso año y medio de andadura ha recibido importantes premios por la calidad de sus platos. En la actualidad está gestionado por el chef ya que el propietario decidió separar su gestión del hotel.