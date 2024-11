Batalla continua

«El año pasado no hubo Mercado Medieval por obras de determinadas calles, este año más puestos y más espacio aunque no a gusto de todos»

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 25 de noviembre 2024, 19:36 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Negar la falta de industrias en Andújar, sería algo tan fuerte como negar que Dios existe, en una ciudad que hasta se declara 'Muy Mariana', pero tampoco es algo nuevo.

Andújar viene siendo una ciudad carente de industrias, si me lo permiten, desde la mitad del pasado siglo, cuando aquellas múltiples fábricas, de toda índole, desde alimenticias (envasadoras) a textiles (de confección) poblaban los polígonos; sino a santo de que vinieron su construcción. Al día de hoy, llevamos décadas peleando por aquel 'Innovandujar' para unos, 'Recta del Sotillo, para otros, pero que nadie termina de conformar, con ese Centro Logístico que ha dado ya más vueltas que un carrusel de feria. La 'ventaja' es que ahora uno de los máximos responsables de la Junta de Andalucía es de la ciudad y es más fácil echarle un muerto que no termina de resucitar, pero que otros tuvieron bien muerto. Una de las formaciones políticas que mas 'grita' en eso de que la Junta no apuesta por la industria de Andújar es IU-Podemos, quizás porque se le olvida que en su día también tuvieron un máximo representante en la provincia que era de loa localidad, salvo que solo era IU, sin Podemos.

Claro que también propone lo de ampliar la zona del Centro Comercial Abierto, consciente de que el comercio sigue siendo un gran potencial en Andújar, ciudad que sigue luchando por la capitalidad de la comarca; y la ampliación de especialidades, que cierto es nunca vienen mal. El PSOE, a la retranca, pues sabe que también en su día fue responsabilidad, insiste en más de lo mismo y mientras, el desvío por Arjona, con motivo de las obras de la carretera Andújar-Jaén por Fuerte del Rey, le ha hecho ver a la Diputación Provincial la necesidad de mejorar el firme de la carretera que une Arjona y La Higuera, con lo que se demuestra que no hay mal que por bien no venga, aunque sea sin autovía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Andújar y su gobierno municipal mayoritario del PP va a lo suyo, tiene las líneas marcadas y 'pa lante; que el año pasado no hubo Mercado Medieval por obras de determinadas calles, este año más puestos y más espacio aunque no a gusto de todos, el cambio es lo que trae.

Y lo que trae considerables beneficios a la ciudad, una de ellas, como también, Andújar Flamenca, es Anducab y por eso se han ido a SICAB a dar el primer paso de la vigesimoprimera edición , que se celebrará en septiembre de 2025, con la presentación de un cartel totalmente innovador, cartel que no solo es una obra artística, sino también una declaración de compromiso con la renovación y la excelencia. Más cercano y en la otra área, que en estos momentos debemos potenciar, el comercio, vuelve la campaña Bono Comercio de cara a las fiestas de Navidad 2024, creado para el beneficio tanto de compradores como vendedores, en el pequeño y mediano comercio de la ciudad.

Y como no hay semana en que la religión popular esté presente en la ciudad, la pasada, nos hemos encontrado con el enriquecimiento histórico de la Cofradía Matriz, con un libro de documentos que curiosamente iba a ser tirado en una mudanza y que es de cierta enjundia para el tema de la cesión del edificio del Santuario a la Cofradía Matriz, eso sí en los años 1866-1867, concretamente 'Estatutos y Real Pragmática de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza Patrona de esta ciudad', por parte de la familia Higuera Alfonzo.

En cuanto al Patrón San Eufrasio, un ciclo de conferencias glosará su figura y que tendrán lugar esta semana. La presentación de un libro sobre los 75 años de existencia de la Cofradía de los Estudiantes, dentro de la programación del Otoño Cofrade, vino a sellar la parte literaria de esta semana, que además contó con actividades de la Asociación Amigos del Patrimonio, en las que una conferencia hizo calibrar sobre las muchas riquezas que podría albergar el subsuelo de la iglesia parroquial de Santa María, una de las más antigua de la ciudad, cuando se van a cumplir 800 años de la toma de Andújar por los reyes cristianos.

Y puso música a Santa Cecilia la Maestro Amador, aunque quizás no en el sitio más adecuado para celebrar su onomástica.