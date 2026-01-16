Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monste Rueda, Francisco Carmona y Rosa Sola, A, A,

La barriada Virgen de la Cabeza contará con un nuevo parque

INFRAESTRUCTURAS ·

El Ayuntamiento culmina las reforma en la zona

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 16 de enero 2026, 18:28

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar ha puesto en servicio el parque de la barriada de la Virgen de la Cabeza tras finalizar los trabajos de arreglo ... integral y remodelación de este espacio público, una actuación largamente demandada por los vecinos y especialmente por las familias con menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour vuelve a rebajar el famoso aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección
  2. 2 Muere Pepa Moreno, la mujer que se desvivió por Mecina Bombarón
  3. 3 Turbulencias y gritos en el vuelo Granada-Bilbao
  4. 4 Nuevo temporal invernal en Granada: la lluvia, las tormentas y la nieve llegan a estas zonas
  5. 5 El aire polar llega a Granada en 24 horas con tormentas, lluvia y nieve en estas zonas
  6. 6 La espectacular imagen de Granada y Sierra Nevada vistas de noche desde un avión
  7. 7 Esta es la mejor crema antiarrugas según la OCU: disminuye las arrugas hasta un 20%
  8. 8

    La investigación a la Policía Local señala a más pueblos y convocatorias
  9. 9

    La investigación a la Policía Local señala a más pueblos y convocatorias
  10. 10

    Una treintena de municipios se suma al nuevo servicio de recogida de basura provincial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La barriada Virgen de la Cabeza contará con un nuevo parque

La barriada Virgen de la Cabeza contará con un nuevo parque