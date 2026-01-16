La barriada Virgen de la Cabeza contará con un nuevo parque

El Ayuntamiento de Andújar ha puesto en servicio el parque de la barriada de la Virgen de la Cabeza tras finalizar los trabajos de arreglo ... integral y remodelación de este espacio público, una actuación largamente demandada por los vecinos y especialmente por las familias con menores.

El alcalde de Andújar, acompañado por Montse Rueda, presidenta de la Asociación Vecinal de la barriada, y por Rosa Sola, concejal de Participación Ciudadana, ha visitado el parque para comprobar el resultado de la intervención y poner en valor la importancia de esta actuación dentro del plan municipal de mejora de los parques infantiles de la ciudad.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que «estamos aquí en la barriada Virgen de la Cabeza para cerrar el ciclo de actuaciones que hemos llevado a cabo recientemente en los parques infantiles de Andújar. En las últimas semanas se han arreglado cinco parques repartidos por toda la ciudad, cumpliendo así con el compromiso que adquirimos con nuestros vecinos».

El primer edil ha subrayado que el objetivo principal de estas actuaciones es «garantizar que los niños y niñas puedan jugar y disfrutar con total seguridad, acompañados de sus familias y de sus abuelos, en espacios adecuados y bien acondicionados». En este sentido, ha destacado que «ya apenas quedan parques pequeños por intervenir, quedando únicamente pendiente el de la avenida Blas Infante, que también será arreglado próximamente».

Asimismo, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento continuará trabajando en la mejora de parques de mayor envergadura, como el parque de las Vistillas o el parque del barrio de La Paz, «que también se acometerán dentro de esta línea de trabajo progresiva y responsable».

La presidenta de la Asociación Vecinal, Montse Rueda, ha agradecido públicamente la actuación municipal, señalando que «quiero dar las gracias a Rosa Sola y al alcalde por haber hecho esta mejora y por seguir trabajando para que nuestro barrio esté cada vez mejor, igual que cualquier otro de la ciudad».

Desde el Ayuntamiento de Andújar se destaca que la puesta en servicio de este parque no solo mejora la calidad de vida de los vecinos de la barriada Virgen de la Cabeza, sino que refuerza el compromiso municipal con el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los espacios públicos, especialmente aquellos destinados a la infancia y a la convivencia familiar.