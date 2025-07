ISABEL RECA ANDÚJAR Martes, 15 de julio 2025, 13:24 Comenta Compartir

Banderas al viento, el alma tranquila. Eran dos frases que andaba por viejas canciones de la Falange y la Sesión Femenina, si esas organizaciones que ya no están ni en los libros de Historia y con las que me arriesgo a que algunos «adictos» a las redes sociales me califiquen de facha o similar; pero a mí los únicos adjetivos que me preocupan son iliturgitana y cristiana, tanto monta, monta tanto. Viene a pelo lo de las banderas al viento porque por segundo año consecutivo ondea bandera azul en el paraje de El Encinarejo, tras el retraso motivado por un pequeño fuego producido por un rayo y que por cierto todavía no se saben las causas del que tuvo lugar por la zona, el pasado año.

Esas banderas, en el lugar que antaño dominábamos «playa salvaje» hoy es un lugar cuidado, digno de disfrutar por quienes entonces o ahora no pueden hacerlo en zonas de costa, entre otras cuestiones, porque hoy día y a pesar de esa economía que nos pita el gobierno, me he encargado de saber que para muchos un finde semana de mar ya es mucho. La bandera, que ha costado, no izarla, sino conseguirla, hay que dejar constancia que ya era un empeño del concejal Cazalilla de IU. Pero ya hemos escrito muchas veces que los acuerdos y deseos de los munícipes son lentos de conseguir, sino que se lo digan al PSOE que al fin ha anunciado que en breve veremos la bandera de España en el nuevo edificio de la comisaria. Lo que no se yo es cuando veremos la bandera de la Paz entre el gobierno municipal y el cuerpo de bomberos, porque el problema cada vez se enquista mas. Ahora, a través de sendos comunicados por ambas partes, se ha sabido de numero se efectivos, que no son tan efectivos, de oposiciones que si pero que no, el tema de las bajas y que unos y otros parecen que decían las cosas a medias verdades, etcétera, etcétera. Pero lo que al parecer no se termina de concretar es que si el Parque es Comarcal y como tal la Diputación Provincial tiene destinados una cuantía de su presupuesto y el Ayuntamiento otro tanto, no se ha llegado a una determinación de quien o quienes tienen que meter mano en el asunto y solucionar de una vez por todas tan delicado problema que parece que se agrava mas con unos gobiernos locales, que con otros.

Pero mientras el tema de los bomberos se enquista, otros son de pronta solución y para los agoreros que ya decían que el actual gobierno municipal había acabado con los toros en Andújar, pues habrá toros para la feria de septiembre. No era un «miura» la cuestión. De lo que no terminamos de ser conscientes es que en Andújar nada es ni fácil, ni como se plantea en otras poblaciones. Aquí no sólo el empresario, como en todas las plazas es ajeno al Consistorio, aquí es que el coso que se nos llena la boca de centenario es de propiedad particular, también lo fue antes, pero esa es una historia muy larga de contar, y hay que torear, valga el termino, con todas las partes y pensamos que no es fácil, en ninguno de los terrenos. También ha sido rápida la firma del Ayuntamiento con el Obispado para el uso de la iglesia de Santiago. Si bien es cierto que este templo ya estuvo en su día conveniado, junto con el de Santa Marina, pero por razones desconocidas se suspendió y hoy se retoma la cesión de uso que permitirá la recuperación y puesta en valor del templo como espacio sociocultural durante los próximos 25 años y para tranquilidad de algunos, con carácter gratuito; eso sí siempre bajo el respeto a su valor religioso y patrimonial, y con la aprobación previa de una comisión coordinadora integrada por representantes del Ayuntamiento y del Arciprestazgo.

El acuerdo, como subrayó el obispo, es una oportunidad para poner en valor el rico patrimonio religioso, con una vocación de servicio conjunto. Este convenio permitirá ofrecer el espacio tanto a los ciudadanos como a quienes nos visitan, en un momento en el que el turismo interior y religioso está en auge. La iglesia de Santiago está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan Especial del Conjunto Histórico de Andújar con grado de protección integral. Por parte del alcalde, quedó claro que el acuerdo refuerza la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Diócesis de Jaén, y responde al compromiso municipal de ampliar los espacios públicos destinados a la cultura, poner en valor el patrimonio local y contribuir a la revitalización del centro histórico, dado el lugar donde se ubica el edificio. El alma, pues, tranquila.

