Las Banderas de Andújar se han convertido, desde el pasado año, en el santo y seña del Día de Andújar, instituido por acuerdo plenario y ... con las que se destacan a personas e instituciones de la ciudad, sobre todo si proyectan ésta al exterior, bien a través de sus trabajos o productos. Como curiosidad, decir que en las dos ediciones se ha podido comprobar como veteranía y juventud están presentes en esos galardones. Curiosamente y para quienes denotan a Andújar, contamos con valores dentro y fuera de la localidad que proyectan la ciudad incluso fuera de las fronteras de España y son precisamente esa generación de jóvenes la que llevan a la ciudad y su denominación allá donde se encuentran, a la vez que nunca rompen ese hilo conductor entre la ciudad que les vio nacer y desarrollarse y en la que al día de hoy tienen como residencia, produciendo en ella una indescriptible emoción, como lo demostró Alejandra de Córdoba, una joven arquitecta de prestigio internacional, con un valiosísimo curriculum, que hoy reside en Lodres,en su intervención de agradecimientos.

El Comité Asesor creado a tal efecto y compuesto por hombres y mujeres conocedores de la ciudad y sus habitantes ha reconocido en estas dos ediciones y continuará en años próximos, trayectorias ejemplares en los ámbitos de la cultura, la educación, el medio ambiente, la empresa y el deporte. Junto a Alejandra, la Mejor Embajadora de la Ciudad, el IES Nuestra Señora de la Cabeza, el Instituto Viejo, Bandera de Educación con más de sesenta años de existencia que abrió las puertas de las posibilidades de futuro a los habitantes de Andújar y comarca, pero muy especialmente en el llamado «turno de noche». José Marcial Benítez, Bandera de Andújar al Mérito Medioambiental por desarrollar en una finca forestal de más de 325 hectáreas en el Parque Natural Sierra de Andújar, un modelo productivo basado en el aprovechamiento ganadero sostenible, principalmente centrado en la cría de cerdo ibérico y ganado ovino.

La Bandera de la Economía y la Empresa fue para Pedro Illescas García, por sus más de 55 años de trayectoria en el sector de la automoción, especialmente en el ámbito de los recambios de vehículos, con distribución diaria a nivel nacional e internacional. La Bandera del Deporte fue para José Luis Criado Barragán uno de los grandes referentes del automovilismo internacional, con 35 participaciones en el Rally Dakar, es el piloto español con mayor presencia en la historia de esta competición, notario de profesión, ha logrado 16 victorias en la categoría de camiones, además de destacadas posiciones en clasificaciones generales y ha sido pionero en la incorporación de tecnologías sostenibles en la competición, participando en el desarrollo de camiones impulsados por hidrógeno.Este año, el acto se inició con la entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad a la 4. ª Compañía de la Guardia Civil en Andújar, en reconocimiento a su labor de servicio público, protección ciudadana y colaboración permanente con la ciudad. Y se procedió al nombramiento de Miembros Honoríficos del Ayuntamiento, distinguiendo al alcalde primero de la democracia Antonio Gallego Gil(PSOE) y Luis de Torres Gómez(PP) ambos a título póstumo, así como a los concejales María del Carmen Muñoz de Leyva (UCD),primera concejal mujer en el ayuntamiento, Juan Antonio Sáez Mata(IU) concejal del primer mandato democrático y otros posteriores y José Salas Gil(PA) primer concejal andalucista, en reconocimiento a su contribución a la vida institucional del municipio. Se echó en falta el reconocimiento al único concejal independiente que ha pasado por la Corporación Municipal, concretamente en el primer mandato, Antonio Cáceres Amaro, que fue también el primer concejal de Turismo, en cuyo tiempo, la Romería de la Virgen de la Cabeza fue declarada de Interés Turístico Nacional a petición del Ayuntamiento y hoy también fallecido. «el Día de Andújar es una fecha profundamente vinculada a nuestra historia y a nuestra identidad como pueblo, que nos recuerda nuestros orígenes y los valores que nos han traído hasta aquí», dijo el alcalde Francisco Carmona, en su intervención, pero también creemos que es una forma oficial de dar a conocer a la ciudadanía, muchos de los personajes que conforman nuestro presente y que son desconocidas para una gran mayoría.