Es habitual que al final de acontecimientos trascendentales, las partes implicadas en su organización y desarrollo hagan su correspondiente balance negativo o positivo. En el ... primero de los caso, el factor tiempo es muy recurrente. En el segundo, hay que hacer valer quien se cuelga la medalla. Es el caso de la reciente Romería de la Virgen de la Cabeza, de la que hoy se cumple la «octava» de su finalización y las partes implicadas, como la Orden Trinitaria, Ayuntamiento y Junta de Andalucía así que lo han hecho, sumándose el PSOE, como partido mayoritario de la oposición y sobre todo con responsabilidad en el gobierno de la Nación, que también pone su parte. Cabe decir que la Cofradía Matriz, todavía inmersa en la Novena en Andújar y proceso electoral, lo hará después. El Ayuntamiento, máximo paganini en esta historia y al que dicho sea siempre será el responsable si la romería sale mal, ha destacado que la planificación, la coordinación municipal entre áreas y la colaboración institucional ha sido el motivo de un balance muy positivo. El que no haya existido incidencias graves con una multitud de personas congregadas en ese espacio tan agreste, es prueba de que el amplio dispositivo, preparado durante meses ha funcionado con eficacia.

El trabajo de los empleados municipales ha sido para el alcalde Paco Carmona, pieza fundamental del que se siente muy satisfecho, pero también la colaboración entre Administraciones. Para la Junta de Andalucía, de igual modo, el hecho de que esta edición del Plan del Cerro, la XVI haya concluido sin incidencias graves es más que positivo, según el consejero Antonio Sanz, teniendo en cuenta que para él «el esfuerzo realizado por los operativos de las tres administraciones que han trabajado de manera coordinada, su profesionalidad y su entrega un año más en una de las romerías más antiguas del país y la más importante de Andalucía Oriental», sin olvidar una mención especial a la dedicación de la Cofradía Matriz, junto a la Federación de Peñas Romeras y a todos los peregrinos que «han dado un ejemplo de civismo y han conseguido que la noticia sea la celebración de este encuentro y no las emergencias que se podrían haber producido ante una concentración multitudinaria de personas; ha sido una romería marcada por la tranquilidad.

El Partido Socialista de la ciudad ha valorado también positivamente la coordinación institucional en. el dispositivo de seguridad del Plan del Cerro, el trabajo de los empleados municipales y el esfuerzo de la Cofradía Matriz y Federación de Peñas, que no olvida, como buen conocedor que fue como presidente de la Matriz, el portavoz Manuel Vázquez ; pero «lamenta que el Partido Popular haya intentado politizar la devoción de miles de personas con la visita de Juanma Moreno como candidato en este período pre-electoral en Andalucía» y como no sacó que en vez de al Santuario al «desmantelado» hospital Alto Guadalquivir, tema de guerra de la actual campaña electoral entre PSOE y PP, que se ha convertido a nivel de Andújar y su comarca, tal vez llevados por la presencia en la lista de los populares, del iliturgitano Jesús Estrella, en lo que llaman puesto de salida, achacándole también la falta de compromiso a la hora de impulsar proyectos de desarrollo industrial, tan necesarios para el futuro de Andújar. Con ello ese balance positivo unánime del Plan del Cerro quedaba ensombrecido, por parte socialista, con la política de partido.

Independiente a cuestiones políticas, esta ha sido una multitudinaria romería. En la que el jueves de la Ofrenda de Flores no cabía ni un volante más en la Plaza de España, ni una flor mas en el acertado diseño de la silueta de la Morenita. Con la excepción de la lluvia del viernes, ese viernes que nos trae por la calle de la amargura, el sábado fue un paseíllo de jamugas y caballistas, como años ha: Y no digamos el lunes de regreso que no recuerdo tan masivo y recuerdo algunos. El domingo fue la explosión de romeros y peregrinos que vaticina lo que será el ya inminente Jubileo del octavo Centenario, constatado por el prelado de la Diócesis Sebastián Chico y por el rector de la Basílica y Real Santuario Luis Miguel Alaminos. Pero también, el representante de la Orden Trinitaria ha tenido palabras de elogio para el Plan del Cerro, un Plan que desde este año cuenta con el edificio del CECOP por el que tienen que preguntar al casi medio millar de personas que componen el dispositivo y prestan sus servicios a romeros y peregrinos. De aquellas tiendas de campaña del principio, los módulos después, ha llovido mucho y nunca mejor dicho y hubo alcaldes, hay que decirlo, como Estrella, que se le secó la boca pidiéndoselo a la Junta, hasta el gobierno reciente. Ahora falta el dispensario de fin de semana, sobre todo en los meses claves. A estudiarlo.