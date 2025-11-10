El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado

El Ayuntamiento de Andújar continúa impulsando su compromiso con el bienestar y la inclusión social a través de la firma de convenios con asociaciones del ... ámbito social, sanitario y de personas mayores, así como con los titulares del servicio de taxi adaptado del municipio.

El acto ha sido presidido por el alcalde, Francisco Carmona, acompañado por el concejal de Bienestar, Familia e Inserción Social, Manuel Mezquita. Estos acuerdos permitirán financiar proyectos de entidades que trabajan para fomentar la autonomía personal, la integración social y el envejecimiento activo, además de garantizar la accesibilidad en el transporte público.

El alcalde, Francisco Carmona, ha subrayado que «estas ayudas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con las personas y colectivos que más lo necesitan. Las asociaciones locales realizan un trabajo fundamental para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, y este apoyo económico contribuye a fortalecer su labor».

Por su parte, el concejal de Bienestar, Manuel González Mezquita, ha destacado que «cada uno de estos proyectos responde a necesidades reales de la ciudadanía, desde la atención a personas mayores y con discapacidad, hasta la promoción de la salud o el apoyo a familias cuidadoras».

Entre las entidades beneficiarias se encuentran asociaciones como AFA Andújar, AFEMAC, Montilla Bono, AFICO, APROMPSI, Corazón y Esperanza, Afixa, Parkinson Andújar o la Familia Vicenciana, además de los colectivos de mayores «San Isidro» y «El Recuerdo».

Asimismo, el Ayuntamiento ha renovado y ampliado los convenios con los titulares de taxis adaptados, con el objetivo de favorecer un servicio de transporte inclusivo y de calidad que permita la movilidad y la participación en la vida social de todas las personas, independientemente de su edad o capacidades.

Carmona ha recordado que «la accesibilidad y la igualdad de oportunidades son principios que deben guiar la acción pública. Por eso, este Ayuntamiento seguirá apostando por políticas que eliminen barreras y generen una sociedad más justa e inclusiva».

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Andújar reafirma su apuesta por el tercer sector y por el trabajo conjunto con las asociaciones locales, como vía esencial para construir una ciudad más solidaria, cohesionada y comprometida con el bienestar de todos sus vecinos y vecinas.