El Ayuntamiento de Andújar reconoce en un acto la vocación de servicio de empleados jubilados

El Ayuntamiento celebró el pasado viernes en la antigua iglesia de Santa Marina un acto institucional para rendir homenaje a los empleados municipales que se ... han jubilado este año, en reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio de la ciudad.

El acto, que se ha convertido en una tradición del consistorio, reunió a familiares, compañeros y autoridades locales en un emotivo encuentro. El alcalde, Francisco Carmona, destacó durante su intervención la importancia de la vocación de servicio de los trabajadores municipales que durante muchos años han estado al servicio de Andújar. «Este reconocimiento no es solo del Ayuntamiento, lo hacemos en nombre de toda la ciudad, que da las gracias a quienes han dedicado su vida laboral con compromiso, pasión y entrega».

El compromiso y amor

El primer edil añadió que el Ayuntamiento no entiende que haya trabajadores que no tengan vocación de servicio. «Son servidores públicos, como también somos los políticos y es justo reconocer esa gran labor y su compromiso y su amor por Andújar han sido fundamentales para sacar adelante numerosos proyectos y garantizar el buen funcionamiento de la administración local», señaló Carmona en su intervención.

En nombre de los 13 empleados jubilados habló Antolín Ramírez, que ha venido trabajando en el área de Protocolo del Ayuntamiento. Señaló que desde el primer día que entró por las puertas de Ayuntamiento un febrero de hace 42 años siempre mantuvo su ilusión por aprender y desarrollar con pasión y entrega por su trabajo hasta los últimos días de su etapa laboral. Y aunque ya ha dicho adiós a sus cuatro décadas de trabajo en el Consistorio, mostró su disposición a mostrar su ayuda y aliento.

Las 13 personas que se han jubilado en el Ayuntamiento, han estado desempeñado su labor en protocolo, deportes, cultura, en la seguridad, servicios y en las obras municipales.