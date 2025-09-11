El Ayuntamiento de Andújar pone en servicio la remozada carretera JA-2323

El ampliado trazado mejorará la circulación del tráfico pesado y reforzará eldesarrollo logístico y empresarial de la zona

El Ayuntamiento de Andújar ha puesto en servicio las obras de acondicionamiento y ampliación de la carretera JA-2323, un eje estratégico que conecta la autovía A-4 con el polígono industrial Ave María y que es, además, una vía de acceso habitual para los vecinos y vecinas de la pedanía de Los Villares.

La intervención ha supuesto la ampliación de la calzada de los 5,5 metros iniciales a 8 metros, lo que permitirá mejorar la circulación del tráfico pesado y reforzar el desarrollo logístico y empresarial de la zona. En total, se ha acondicionado más de un kilómetro de vía, con una inversión de 350.000 euros.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, acompañado por el concejal de Empresa, Logística e Innovación, Luis Villa, representantes de la empresa constructora y el alcalde pedáneo de Los Villares, ha supervisado la finalización de los trabajos.