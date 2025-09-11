Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CARMONA CON EL EDIL LUIS VILLA Y EL PEDANEO DE LOS VILLARES DE ANDÚJAR. A. A.

El Ayuntamiento de Andújar pone en servicio la remozada carretera JA-2323

INFRAESTRUCTURAS ·

El ampliado trazado mejorará la circulación del tráfico pesado y reforzará eldesarrollo logístico y empresarial de la zona

ANDÚJAR IDEAL

LOS VILLARES DE ANDÚJAR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:04

El Ayuntamiento de Andújar ha puesto en servicio las obras de acondicionamiento y ampliación de la carretera JA-2323, un eje estratégico que conecta la autovía A-4 con el polígono industrial Ave María y que es, además, una vía de acceso habitual para los vecinos y vecinas de la pedanía de Los Villares.

La intervención ha supuesto la ampliación de la calzada de los 5,5 metros iniciales a 8 metros, lo que permitirá mejorar la circulación del tráfico pesado y reforzar el desarrollo logístico y empresarial de la zona. En total, se ha acondicionado más de un kilómetro de vía, con una inversión de 350.000 euros.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, acompañado por el concejal de Empresa, Logística e Innovación, Luis Villa, representantes de la empresa constructora y el alcalde pedáneo de Los Villares, ha supervisado la finalización de los trabajos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  6. 6

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  7. 7

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10

    «Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Andújar pone en servicio la remozada carretera JA-2323

El Ayuntamiento de Andújar pone en servicio la remozada carretera JA-2323