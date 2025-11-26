Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CARTEL DE CERTAMEN. A. A.

El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo

ACEITE DE OLIVA ·

La ciudad celebra unas jornadas dedicadas al AOVE y al olivar tradicional con catas, maridajes, talleres y puntos de venta

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar celebra los días 28 y 29 de noviembre la I Edición de Oleoturismo, una iniciativa de la Concejalía de Promoción, Comercio ... y Turismo que nace para poner en valor el aceite de oliva virgen extra de la ciudad y la tradición del olivar que define su identidad cultural, económica y paisajística. Durante dos días, la Plaza de la Constitución y el Patio del Ayuntamiento acogerán una completa programación de actividades gratuitas dirigidas a la ciudadanía, visitantes y amantes del AOVE.

