El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo
ACEITE DE OLIVA ·La ciudad celebra unas jornadas dedicadas al AOVE y al olivar tradicional con catas, maridajes, talleres y puntos de venta
ANDÚJAR IDEAL
ANDÚJAR
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:07
El Ayuntamiento de Andújar celebra los días 28 y 29 de noviembre la I Edición de Oleoturismo, una iniciativa de la Concejalía de Promoción, Comercio ... y Turismo que nace para poner en valor el aceite de oliva virgen extra de la ciudad y la tradición del olivar que define su identidad cultural, económica y paisajística. Durante dos días, la Plaza de la Constitución y el Patio del Ayuntamiento acogerán una completa programación de actividades gratuitas dirigidas a la ciudadanía, visitantes y amantes del AOVE.
El concejal de Promoción, Comercio y Turismo, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que «Andújar es tierra de olivos y estas jornadas representan una oportunidad para mostrar el trabajo de nuestras empresas, acercar al público la cultura del aceite y reforzar la promoción turística del municipio. Queremos que esta edición sea la primera de muchas».
La iniciativa cuenta con la participación de empresas locales y comarcales como Embrujo de Sierra Morena, Paseo del Olivo, Pago de Espejo, Aceites Verde Íbero, Oleum XII, Oro Picual, La Cantona, Aceitunas Andújar o SAY Cosmética, así como con la colaboración de expertas catadoras y paneles de referencia como Tasted Room, Higea Laboratorios, DLR Cosmetics y Oleo-Cata Xauen S.L.. Además, estarán presentes miembros de la Asociación del Olivar Tradicional (ASOLITE).
PROGRAMACIÓN
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:30 h
Apertura del mercado y puntos de venta en Plaza de la Constitución.
11:00 h
Apertura de los puestos de venta.
12:00 h
Inauguración institucional en Plaza de la Constitución.
16:00 – 19:30 h
Taller «Crea tu Tote Bag – Sierra de Andújar»
Organiza: Sentia.lab | Lugar: Caseta de Correos
Actividad creativa abierta – 25 plazas, previa inscripción (656 623 739).
17:00 – 17:45 h
Maridaje de AOVEs y chocolate
Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas
Inscripción en Oficina de Turismo (953 50 49 59 / infoturismo@andujar.es).
18:00 – 18:45 h
Taller SAY Cosmética – «Del corazón del olivo a tu piel»
Organiza: SAY Cosmética | Duración: 45 min
Inscripción en Oficina de Turismo.
19:00 – 19:45 h
Maridaje emocional de AOVEs
Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas
Inscripción previa obligatoria.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:30 h
Apertura del mercado y puntos de venta en Plaza de la Constitución.
11:30 – 12:15 h
Maridaje e iniciación a la cata profesional de AOVE
Organiza: Oleo-Cata Xauen S.L. | Aforo: 20 personas
Inscripción previa.
11:00 – 13:00 h
Talleres infantiles «Jugamos con el olivar»
Organiza: Mago Miguel y compañías | Arco de Correos
Actividades: «Pintamos con aceite» y juego educativo «El ciclo del olivo».
Sin inscripción previa (hasta completar plazas).
13:00 – 13:45 h
Maridaje emocional de AOVEs
Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas
Inscripción en Oficina de Turismo.
17:00 – 18:00 h
Sesión de maridaje y cata avanzada de AOVE
Organiza: Oleo-Cata Xauen S.L. | Duración: 60 min
Inscripción previa.
Todas las actividades son gratuitas, con plazas limitadas para las catas y talleres especializados.
Inscripciones en la Oficina de Turismo: 953 50 49 59 / infoturismo@andujar.es
Con esta primera edición, el Ayuntamiento de Andújar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura del olivar y la excelencia del AOVE, consolidando al municipio como un referente en oleoturismo en la provincia.
