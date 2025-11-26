El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo

El Ayuntamiento de Andújar celebra los días 28 y 29 de noviembre la I Edición de Oleoturismo, una iniciativa de la Concejalía de Promoción, Comercio ... y Turismo que nace para poner en valor el aceite de oliva virgen extra de la ciudad y la tradición del olivar que define su identidad cultural, económica y paisajística. Durante dos días, la Plaza de la Constitución y el Patio del Ayuntamiento acogerán una completa programación de actividades gratuitas dirigidas a la ciudadanía, visitantes y amantes del AOVE.

El concejal de Promoción, Comercio y Turismo, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que «Andújar es tierra de olivos y estas jornadas representan una oportunidad para mostrar el trabajo de nuestras empresas, acercar al público la cultura del aceite y reforzar la promoción turística del municipio. Queremos que esta edición sea la primera de muchas».

La iniciativa cuenta con la participación de empresas locales y comarcales como Embrujo de Sierra Morena, Paseo del Olivo, Pago de Espejo, Aceites Verde Íbero, Oleum XII, Oro Picual, La Cantona, Aceitunas Andújar o SAY Cosmética, así como con la colaboración de expertas catadoras y paneles de referencia como Tasted Room, Higea Laboratorios, DLR Cosmetics y Oleo-Cata Xauen S.L.. Además, estarán presentes miembros de la Asociación del Olivar Tradicional (ASOLITE).

PROGRAMACIÓN

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:30 h

Apertura del mercado y puntos de venta en Plaza de la Constitución.

11:00 h

Apertura de los puestos de venta.

12:00 h

Inauguración institucional en Plaza de la Constitución.

16:00 – 19:30 h

Taller «Crea tu Tote Bag – Sierra de Andújar»

Organiza: Sentia.lab | Lugar: Caseta de Correos

Actividad creativa abierta – 25 plazas, previa inscripción (656 623 739).

17:00 – 17:45 h

Maridaje de AOVEs y chocolate

Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas

Inscripción en Oficina de Turismo (953 50 49 59 / infoturismo@andujar.es).

18:00 – 18:45 h

Taller SAY Cosmética – «Del corazón del olivo a tu piel»

Organiza: SAY Cosmética | Duración: 45 min

Inscripción en Oficina de Turismo.

19:00 – 19:45 h

Maridaje emocional de AOVEs

Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas

Inscripción previa obligatoria.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:30 h

Apertura del mercado y puntos de venta en Plaza de la Constitución.

11:30 – 12:15 h

Maridaje e iniciación a la cata profesional de AOVE

Organiza: Oleo-Cata Xauen S.L. | Aforo: 20 personas

Inscripción previa.

11:00 – 13:00 h

Talleres infantiles «Jugamos con el olivar»

Organiza: Mago Miguel y compañías | Arco de Correos

Actividades: «Pintamos con aceite» y juego educativo «El ciclo del olivo».

Sin inscripción previa (hasta completar plazas).

13:00 – 13:45 h

Maridaje emocional de AOVEs

Organiza: Tasted Room | Aforo: 20 personas

Inscripción en Oficina de Turismo.

17:00 – 18:00 h

Sesión de maridaje y cata avanzada de AOVE

Organiza: Oleo-Cata Xauen S.L. | Duración: 60 min

Inscripción previa.

Todas las actividades son gratuitas, con plazas limitadas para las catas y talleres especializados.

Inscripciones en la Oficina de Turismo: 953 50 49 59 / infoturismo@andujar.es

Con esta primera edición, el Ayuntamiento de Andújar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura del olivar y la excelencia del AOVE, consolidando al municipio como un referente en oleoturismo en la provincia.