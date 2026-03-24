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EMILIO RODRÍGUEZ CON PROFESIONALES SANITARIAS DE LA ZONA EN LA PRESENTACIÓN DE ESTA MAÑANA. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

El Ayuntamiento de Andújar informa sobre el plan de prevención frente al Virus del Nilo Occidental

MEDIO AMBIENTE ·

El dispositivo municipal contempla medidas de vigilancia, control biológico y concienciación ciudadana para minimizar riesgos y reforzar la protección de la salud pública en todo el término municipal

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Martes, 24 de marzo 2026, 20:01

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El Ayuntamiento de Andújar ha presentado el plan de prevención y control frente al Virus del Nilo Occidental, un conjunto de actuaciones que se desarrollan ... en todo el término municipal con el objetivo de proteger la salud de la población.

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