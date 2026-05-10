El Ayuntamiento de Andújar ha formalizado un convenio de colaboración con la Asociación Amigos del Patrimonio con el objetivo de desarrollar iniciativas centradas en la ... restauración, conservación y divulgación del patrimonio cultural del municipio.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y el presidente de la entidad, Luís Pedro Pérez García, establece el marco de colaboración para la ejecución de actividades de interés público orientadas a la puesta en valor del patrimonio local, contribuyendo a reforzar la identidad colectiva y a fomentar el desarrollo sociocultural de la ciudad.

Entre las actuaciones contempladas se incluyen acciones destinadas a la protección y difusión del patrimonio, así como iniciativas que faciliten su conocimiento por parte de la ciudadanía. El convenio también recoge la colaboración municipal mediante apoyo técnico, recursos materiales y acompañamiento en el desarrollo de las actividades previstas.

Por su parte, la Asociación Amigos del Patrimonio asume la ejecución de las iniciativas incluidas en el proyecto, así como la justificación de las actuaciones realizadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos, garantizando la adecuada aplicación de los recursos y la difusión del carácter público de la colaboración.

El acuerdo tendrá vigencia durante un año, con el objetivo de desarrollar las actividades previstas dentro de ese periodo y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su desarrollo y resultados.