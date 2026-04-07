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CARMONA Y EXPÓSITO DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

El Ayuntamiento de Andújar firma un convenio con los constructores para impulsar la contratación juvenil

CONSTRUCCIÓN ·

El acuerdo permitirá fomentar el relevo generacional en el sector de la construcción y promover la formación y contratación de jóvenes menores de 35 años

ANDÚJAR IDEAL

Martes, 7 de abril 2026, 14:09

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El Ayuntamiento de Andújar y la Asociación de Constructores de Andújar han firmado un convenio de colaboración dirigido a fomentar la contratación juvenil en el ... sector de la construcción durante el ejercicio 2026. El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, junto al presidente de la asociación, José Carlos Expósito Rodríguez.

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