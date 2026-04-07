El Ayuntamiento de Andújar firma un convenio con los constructores para impulsar la contratación juvenil

El Ayuntamiento de Andújar y la Asociación de Constructores de Andújar han firmado un convenio de colaboración dirigido a fomentar la contratación juvenil en el ... sector de la construcción durante el ejercicio 2026. El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, junto al presidente de la asociación, José Carlos Expósito Rodríguez.

El convenio nace ante la necesidad detectada en el sector de la construcción, que actualmente presenta una falta de profesionales cualificados y dificultades para el relevo generacional, especialmente en oficios tradicionales como albañilería, carpintería, fontanería, electricidad o herrería. En este contexto, el acuerdo tiene como finalidad incentivar la contratación de jóvenes menores de 35 años mediante contratos de nueva formalización que faciliten su incorporación al mercado laboral la adquisición de experiencia profesional.

Además de fomentar la contratación, el convenio contempla el desarrollo de actividades de formación, jornadas informativas, encuentros profesionales y acciones de promoción del sector, dirigidas especialmente a jóvenes con el objetivo de mejorar su cualificación y empleabilidad.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado que «este convenio responde a una necesidad real del sector y del mercado laboral local. Queremos facilitar que los jóvenes tengan oportunidades laborales en un ámbito con gran potencial y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas a encontrar profesionales cualificados».

Asimismo, el presidente de la Asociación de Constructores de Andújar, José Carlos Expósito, ha señalado que «la falta de relevo generacional es uno de los principales retos del sector. Este acuerdo permitirá acercar la construcción a los jóvenes y ofrecer oportunidades reales de empleo y formación».

El acuerdo también establece mecanismos de colaboración entre ambas entidades para facilitar el desarrollo de actuaciones vinculadas al sector, incluyendo la coordinación de programas formativos, la difusión de oportunidades laborales y la agilización de trámites administrativos relacionados con la actividad constructiva.

Por su parte, la Asociación de Constructores de Andújar se encargará de impulsar las acciones previstas, coordinar a las empresas participantes y realizar el seguimiento de las contrataciones realizadas, garantizando la correcta ejecución de las medidas contempladas.

Para supervisar el desarrollo del convenio, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Asociación, que evaluará periódicamente la ejecución de las actuaciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos.