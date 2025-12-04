El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos

El Ayuntamiento de Andújar y la Diócesis de Jaén han suscrito un convenio de colaboración orientado a facilitar el acceso del público a la Parroquia ... de Santa María la Mayor y a la Iglesia de San Miguel Arcángel, dos de los enclaves patrimoniales de mayor valor histórico, artístico y cultural del municipio. El acuerdo, firmado por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y el vicario general de la Diócesis, Juan Ignacio Damas, establece un marco de trabajo conjunto para la apertura regular de ambos templos.

La iniciativa supone un nuevo impulso al turismo cultural en la ciudad, al permitir que visitantes y ciudadanía puedan disfrutar, en condiciones adecuadas, de elementos patrimoniales tan singulares como la obra La Oración del Huerto, atribuida a El Greco, o el manuscrito original de San Juan de la Cruz, Dichos de luz y amor, conocido como el Códice de Andújar, ambos custodiados en la Parroquia de Santa María la Mayor.

El convenio regula la apertura al público, la atención a visitantes, la conservación preventiva de los espacios y el uso de herramientas digitales para el control de afluencia. El alcalde, Francisco Carmona, ha destacado que «esta colaboración refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la puesta en valor del patrimonio de Andújar y genera nuevas oportunidades para seguir creciendo como destino cultural. Para nuestra ciudad es esencial facilitar el acceso ordenado a estos bienes, preservar su integridad y ofrecer a quienes nos visitan una experiencia de calidad».

Por su parte, el vicario general, Juan Ignacio Damas, ha subrayado que «la Iglesia mantiene una voluntad abierta a la sociedad y celebra que este acuerdo permita que nuestro patrimonio sea conocido y apreciado, siempre desde el respeto a su naturaleza religiosa. La colaboración institucional es clave para garantizar su difusión y conservación».

El convenio incluye un programa de horarios de apertura diferenciados para verano e invierno, siempre compatibles con los actos de culto, así como la creación de una Comisión de Seguimiento que supervisará el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución de los compromisos adquiridos por ambas entidades.