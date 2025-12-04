Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ACTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO. A. A.

El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos

PATRIMONIO ·

El acuerdo permitirá la visita regular a dos de los bienes patrimoniales más relevantes de la ciudad, impulsando el turismo cultural y garantizando su adecuada conservación

ANDÚJAR IDEAL

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:41

El Ayuntamiento de Andújar y la Diócesis de Jaén han suscrito un convenio de colaboración orientado a facilitar el acceso del público a la Parroquia ... de Santa María la Mayor y a la Iglesia de San Miguel Arcángel, dos de los enclaves patrimoniales de mayor valor histórico, artístico y cultural del municipio. El acuerdo, firmado por el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y el vicario general de la Diócesis, Juan Ignacio Damas, establece un marco de trabajo conjunto para la apertura regular de ambos templos.

