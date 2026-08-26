El Ayuntamiento de Andújar se adhiere a la concentración de apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento de Andújar se suma a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la Ciudad Autónoma ... de Ceuta, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas, en la Plaza de España.

Con esta adhesión, el Consistorio iliturgitano participará en la convocatoria impulsada por la FEMP para trasladar el respaldo y la solidaridad del municipalismo español a la ciudadanía ceutí ante la situación que atraviesa la ciudad.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado la importancia de que la ciudad se sume a esta iniciativa y ha señalado que «el pueblo de Andújar quiere expresar su apoyo a los vecinos de Ceuta en este delicado momento por el que atraviesan. Queremos demostrarles que Ceuta no está sola».

Carmona ha añadido que «queremos que las puertas de nuestro ayuntamiento se convierta en el punto de encuentro de una sociedad unida, solidaria y comprometida con Ceuta», poniendo en valor el papel de las administraciones locales como espacios de solidaridad ciudadana.

La iniciativa ha sido anunciada por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, durante su visita a Ceuta, desde donde ha convocado concentraciones en los ayuntamientos de toda España. La convocatoria pretende expresar la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con la Ciudad Autónoma y sus vecinos y vecinas.

García-Pelayo ha señalado que el objetivo es que «Ceuta siga siendo ejemplo de convivencia, de unidad, de vocación española y europea, y de confianza en el porvenir», trasladando además su «cariño y admiración por Ceuta y por los ceutíes».

La concentración en Andújar se celebrará el 2 de septiembre a las 20:00 horas en la Plaza de España, coincidiendo con el Día de Ceuta.