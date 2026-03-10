Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, junto con Maribel Bonachela en el acto institucional del 8-M. José Carlos González

AYER

OPINIÓN ·

El Día Internacional de la Mujer. Una efemérides que nació bajo el titulo de Día de la Mujer Trabajadora, como si solo un puñado de nosotros lo hiciéramos y olvidando que en todos los estamentos y clases las ha habido

ISABEL RECA

ALTOZANO

Martes, 10 de marzo 2026, 13:05

Comenta

Si, era ayer 8 de Marzo de 2026 cuando celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Una efemérides que nació bajo el titulo de Día ... de la Mujer Trabajadora, como si solo un puñado de nosotros lo hiciéramos y olvidando que en todos los estamento y clases las ha habido, las hay las habrá.

