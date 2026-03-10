Si, era ayer 8 de Marzo de 2026 cuando celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Una efemérides que nació bajo el titulo de Día ... de la Mujer Trabajadora, como si solo un puñado de nosotros lo hiciéramos y olvidando que en todos los estamento y clases las ha habido, las hay las habrá.

Poco queda, o si, de aquel primitivo concepto y aquellas manifestaciones reivindicativas. Hoy, aunque quedan todavía muchas cosas por conseguir y por lo tanto reivindicar, los actos de Administraciones y asociaciones de índole femenino van dirigidos más al homenaje y la consideración. Es así, como a mi entender, el Ayuntamiento de Andújar y su gobierno del PP, a través de su área correspondiente, lo ha entendido y lo ha hecho patente en los actos organizados, ensalzando la aportación de las mujeres en la sociedad, así como una labor abnegada y silenciosa. El área de Rosa Sola y ella misma, dejaron claro que se trataba de una jornada de reflexión, reconocimiento y compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombre bajo el lema 'El mundo que descansa sobre lo que no se ve', La concejal y su equipo quisieron poner el foco en el trabajo invisible, el que sostiene los hogares, el que mantiene vivos nuestros pueblos y el que garantiza los cuidados y la vida cotidiana y reconocerlo es un acto de justicia y visibilizarlo es una responsabilidad institucional. María Isabel Bonachela Molina, empresaria local y directora de la empresa de licores Riska, que acaba de ser reconocida como una de las 100 mujeres empresarias ejemplares por la Junta de Andalucía, leyó el manifiesto y mejor ejemplo de lo que se quería transmitir. Y como siempre o casi siempre, los grupos políticos, con representación en la Corporación Municipal «jugaron» aparte, cada uno desde su punto de vista.

También, ayer, como quien dice, septiembre de 2024, se anunciaba la construcción de un CECOP en el poblado del Santuario que sin duda dará más seguridad a la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza y dicho y hecho; en menos de dos años, estará operativo en este abril de 2026 y para quienes criticaron el gasto, que no ven como inversión, que les pregunten a quienes prestan los servicios, unas veces bajo la lluvia y el frio, otra con un sol de justicia. Si además, la nueva infraestructura permanente reforzará la atención sanitaria, la coordinación de emergencias y la protección en el entorno, y el resto del año se le puede sacar utilidad, ante cualquier emergencia que requiera la activación de un plan en este entorno, mejor que mejor. Será un recurso al servicio de Andújar todo el año. Desde este enclave se coordinará al millar de medios que garantizan la seguridad de la romería, pero también se consolida como un centro de mando avanzado para la gestión integral de emergencias y para posibles activaciones del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía u otros planes durante todo el año.

Y ayer fue cuando por fin la ciudad contó con un Teatro, tras la pérdida del Avenida, pero a medio terminar, porque alguien debió olvidarse la climatización. Aunque no fue su obra, por la casuística, al PP le tocó su inauguración pero ahora sin casuística, ha sido el gobierno municipal del PP el que ha acometido su renovación y ha reabierto sus puertas con una gran oferta teatral y cultural, teniendo en cuenta que en su espacio, además del Museo de Miguel Fuentes, se ha ubicado también el de Orea en un lugar más visible, lejos del recóndito de las Capuchinas. Con lo cual, en palabras del primer edil, Francisco Carmona, a partir de ahora será un espacio cultural polivalente destinado también a exposiciones artísticas, siguiendo el modelo de otros grandes teatros de España. La concejal del área, Almudena Cepedello ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad cultural, manteniendo las bonificaciones existentes y otras nuevas. El Ayuntamiento de Andújar recupera así un espacio emblemático llamado a convertirse en uno de los principales referentes culturales de la provincia. Pero todo no está hecho, ahora hace falta que los vientos, el aire, de la climatización sople igual para todos y no aparezcan las quejas.