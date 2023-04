AxSÍ Andújar exige al Gobierno Local rebajar los badenes de tamaño exagerado al considerar que generan riesgos en la conducción

El Grupo Municipal de Andalucía Por Sí (AxSÍ) en el Ayuntamiento de Andújar solicitará al Gobierno local en la sesión plenaria de este mes de abril a realizar un estudio del tráfico manteniendo solo los badenes estrictamente necesarios con el único objetivo de reducir la velocidad de los vehículos, sustituyendo los reductores trapezoidales por otros sistemas.

Además, de rebajar y adaptar las dimensiones de los badenes exagerados de forma inmediata, cumpliendo con la Orden FOM/3053/2008 publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de octubre de 2008, coordinando las actuaciones para que durante las obras se produzcan los menores inconvenientes posibles y señalizando a la vez que se realiza la modificación los mismos, en unas actuaciones ágiles y urgentes para ocasionar el menor perjuicio a los conductores.

En este sentido, la portavoz municipal de AxSÍ, Encarna Camacho, ha explicado, en una comparecencia, que el Gobierno municipal lleva unos meses colocando por distintos puntos de la ciudad, badenes exagerados que no tienen las dimensiones adecuadas y están provocando, en sus palabras, problemas innecesarios en la circulación de la ciudad, además de la falta de señalización que al menos perdura semanas, y por tanto el conductor accede al badén, sin haberse dado cuenta de la existencia del mismo. «Es necesario, por tanto, que el equipo de Gobierno recapacite y rectifique este error que, unido a la eliminación de aparcamientos, cortes de calles, así como importantes prohibiciones en los accesos, están convirtiendo en un calvario la necesidad de utilizar el vehículo privado para los desplazamientos al lugar de trabajo o por necesidades y motivos familiares y personales», ha remarcado.

La concejala andalucista también ha señalado, que en Andújar como en otras ciudades, la limitación de la velocidad no es suficiente para evitar riesgos a los peatones, es por ello, que considera que es necesario colocar badenes que obliguen físicamente a reducir la velocidad de algunos conductores. «Pero esto no quiere decir que creemos un nuevo problema si estos badenes no tienen el tamaño adecuado, la ubicación correcta o no están suficientemente advertidos, generando riesgos en la conducción y, por ende, también lo pueden hacer al tránsito peatonal consiguiendo el efecto totalmente opuesto al que se pretendía. Además, si estos badenes no tienen las dimensiones correctas el coche recorre más distancia hasta su caída, puede sufrir daños en algunas de sus piezas, los neumáticos pueden cortarse o abultarse y hay un aumento de los atascos, así los peatones, ante una incorrecta planificación o elaboración de los mismos, pueden verse perjudicados», ha concretado Camacho.

Finalmente, la portavoz municipal de AxSÍ ha indicado que el Gobierno ya ha rectificado en alguna ocasión asumiendo los errores de su mala gestión con respecto a la circulación rodada, como eliminando la zona azul del Paseo Colón «que estaba claro desde el principio que no podía funcionar y que perjudicaba al tráfico en Andújar y, por tanto, a la propia ciudad, y ahora debe hacer lo mismo en el caso de los badenes, siendo esta, una más de las muchas medidas que debe corregir con respecto a la circulación rodada en Andújar».