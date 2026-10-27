El aula móvil STEAM acerca la robótica, la programación y el pensamiento computacional al alumnado de Andújar

El delegado territorial de Educación, Francisco José Solano, ha visitado el CEIP Isidoro Vilaplana de Andújar, donde ha conocido el desarrollo del aula móvil STEAM ... en la provincia de Jaén. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación en el marco del programa Código 4.0 de Andalucía, tiene como objetivo acercar la robótica, la programación y el pensamiento computacional al alumnado a través de actividades prácticas, interactivas y adaptadas a las distintas etapas educativas.

Durante su visita, Solano ha detallado que «se trata de una iniciativa que supone una excelente oportunidad para que el alumnado se acerque a la tecnología de una manera práctica, dinámica y participativa, al tiempo que desarrolla competencias digitales fundamentales para su formación, permitiendo la curiosidad, fomentar la creatividad y acercar la innovación educativa a las aulas». En su recorrido, el delegado territorial ha podido conocer los recursos y las actividades que ofrece este espacio educativo itinerante, diseñado para que los estudiantes experimenten con herramientas tecnológicas y descubran las posibilidades que ofrecen la programación y la robótica en el aprendizaje.

En su paso por la provincia de Jaén, el aula móvil STEAM ha contado con la participación de alumnado del CEIP Isidoro Vilaplana y del IES Jándula, ambos centros educativos de Andújar, con un total de 85 estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La experiencia ha permitido acercar estos contenidos a diferentes edades mediante talleres y dinámicas adaptados a las necesidades y características de cada grupo.

El aula móvil se integra en el Roadshow «Ctrl + Al + Futuro», una experiencia itinerante vinculada al programa Código 4.0 de Andalucía que recorre las ocho provincias andaluzas entre el 30 de septiembre y el 25 de noviembre. Su finalidad es ofrecer a la comunidad educativa un entorno de experimentación en el que el alumnado pueda familiarizarse con herramientas, recursos y aplicaciones tecnológicas, favoreciendo un aprendizaje activo y conectado con los retos de la sociedad digital.

Para ello, el autobús dispone de recursos audiovisuales e interactivos, tablets, materiales de robótica educativa y una zona específica para la realización de talleres. Además, incorpora a Codex, el asistente virtual del programa, como recurso de apoyo a las actividades. Las sesiones, de aproximadamente 60 minutos de duración, se adaptan al perfil de las personas participantes y a las distintas etapas educativas, con el propósito de facilitar un acercamiento inclusivo a estas tecnologías y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación digital.

Esta actuación se enmarca en el programa Código 4.0 de Andalucía, que impulsa la incorporación del pensamiento computacional, la programación, la robótica educativa y el uso profesionalizado de la inteligencia artificial en los centros sostenidos con fondos públicos. A través de iniciativas como el aula móvil STEAM, la Consejería refuerza el aprendizaje práctico de estas competencias y contribuye a preparar al alumnado para desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico, fomentando habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, el razonamiento lógico y el trabajo colaborativo.

La próxima parada del aula móvil STEAM en la provincia de Jaén está prevista para el jueves 29 de octubre en Alcalá la Real, donde participará alumnado del CEIP Alonso de Alcalá y del IES Alfonso XI.

El recorrido continuará por Andalucía hasta el 25 de noviembre, conforme al calendario establecido para esta experiencia educativa itinerante, que busca extender la cultura digital y las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado andaluz.