El atletismo y el caballo, por los toros

FIESTAS El concejal de Festejos defendió ayer que es un programa 'para todos los públicos« que tiene como cartelista al diseñador José Miguel Blanco JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Miércoles, 28 agosto 2019, 11:23

El concejal de Festejos, Pedro Luis Rodríguez, presentó ayer el contenido de la Feria de Septiembre dedicada a San Eufrasio, que se va a celebrar del 5 al 10 de septiembre «programada para todos los públicos y hemos tratado de ofrecer la mejor calidad dentro del presupuesto de que disponíamos». Señaló que este año coincidirá con el Memorial de Atletismo y con Anducab.

El edil anunció que el recinto ferial de la Avenida de Lisboa dispondrá de 12 casetas más la Municipal «en la Caseta de la Juventud habrá todos los días actuaciones y animación y mantendremos la Caseta Infantil para que los niños estén entretenidos, mientras sus padres pasean por la Feria», desgranó el responsable del área municipal de Festejos ayer en la presentación.

Preámbulo

El III Festival de Circo Contemporáneo servirá como pórtico y de desarrollará los días 3, 4 y 5 de septiembre. El día 5 habrá una sardinada en la Plaza de Abastos y los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre se celebrará Anducab. La Compañía Lírica de Andalucía ofrecerá su espectáculo de zarzuela 'La Verbena de la Paloma' el viernes día 6 de septiembre, jornada en la que tendrá lugar en el Nuevo Estadio en Memorial de Atletismo 'Francisco Ramón Higueras'. La Feria arrancará el jueves por la noche con la degustación del típico canto andaluz y la inauguración del alumbrado. Ya en la noche del viernes día 6 de septiembre llegará la actuación de Danza Invisible.

El sábado día 7 se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en el recinto de los Jardines de Colón el Concurso de Jinetes y Amazonas. Esa noche actuará en la Caseta Municipal Raya Real. El domingo día 8 de septiembre se desarrollará en el recinto ferial la Muestra de Enganches. La Húngara y la Orquesta Arrayán amenizarán la Caseta Municipal.

La Peña Los Romeros Virgen de la Cabeza el Madroño organizará el lunes día 9 de septiembre la XXXIX Carrera de Cintas a Caballo, a partir de las 10:30 de la mañana en el recinto de Colón. El espectáculo 'Tu Festival Me Suena', aterrizará por la noche en la Caseta Municipal. El martes día 10 de septiembre, último día de la Feria, actuarán antes de los fuegos artificiales el grupo Chanel y el cantante local Adrián Bachiller, dentro de su gira 'La Promesa Tour 19'.

Pedro Luis Rodríguez explicó en su comparecencia de ayer porque no se celebran este año festejos taurinos en la Feria de Septiembre. Recordó que en los últimos años el Ayuntamiento subvencionó los espectáculos taurinos «pero no es propietario de la plaza de toros y el empresario que quiera ofrecer una corrida de toros tiene que ponerse en contacto con el dueño de la plaza de toros (un constructor de la ciudad)». El concejal de Festejos indicó que los empresarios taurinos «se quejan de que el dueño les pide mucho por el alquiler y nosotros lo único que podemos hacer es que el propietario y los empresarios se pongan de acuerdo».

No descartó que para marzo se pueda organizar una corrida en Andújar y admitió que hasta última hora se ha intentado ofrecer un festejos en la Feria «algo que no pudo ser», aseveró Rodríguez, quien descartó que la no celebración de una corrida de toros se deba a una exigencia de su actual socio de gobierno (Adelante Andújar) «esto no está recogido en el acuerdo en absoluto, porque lo único que se acordó por todos los grupos políticos una moción contra el maltrato animal, donde no se recogía el mundo de los toros», aclaró Rodríguez. Además aseguró que en próximas fechas el Ayuntamiento subvencionará espectáculos taurinos.

Rodríguez adelantó que los empresarios taurinos ven más atractivo organizar una corrida para el mes de marzo y no se descarta un concurso de ganaderías, fórmula que se barajó para esta Feria de Septiembre, y que al final, no cuajó.

El concejal de Festejos declaró que desde el mandato pasado el gobierno se comprometió a la adquisición de la plaza de toros con más de 100 años de historia «pero debido a la situación económica es imposible adquirirla por el precio elevado que comporta la operación , aunque en un futuro podríamos plantearnos este proyecto», afirmó el concejal.

Cartelista

El diseñador gráfico iliturgitano, José Miguel Blanco, es el autor del cartel de la presente feria. Es el cuarto cartel de la Feria que realiza. En esta ocasión se ha inspirado en los carteles de las ferias andaluzas de los años 1950 y 1960 «en los que la iconografía era una figura femenina resaltando la alegría de la Feria y el colorido», subrayó Blanco.

El artista añadió que ya en segundo plano aparecen referencias locales y también alusivas a la Feria. Se ha inspirado en la modelo de la ciudad Alejandra Echevarría en uno de sus desfiles de Andújar Flamenca «personaliza más este cartel», detalló Blanco quien pretende que llame la atención y que tenga dinamismo y colorido.

El equipo de gobierno que entró a gobernar en el Ayuntamiento de la ciudad en junio de 2015 defendió que la Feria de Septiembre se celebrara siempre en su fecha tradicional del 7 al 12 de septiembre, tesis que defendió en una de sus primeras comparecencias Pedro Luis Rodríguez.

Así se hizo durante los cuatro años que duró aquel mandato y ayer explicó el cambio de criterio una vez que seguirá otros cuatro años más «hemos escuchado a todos los ciudadanos, y sobre todo a los hosteleros que nos venían advirtiendo que si la Feria no pilla en fin de semana no les era rentable montar en la Feria», justificó el concejal.

Otro de los problemas con los que se topa la Feria en la ciudad es la coincidencia con el inicio del curso escolar «además ya en varios de sus días coincidía con los niños en la escuela por lo que una vez valoradas todas las opiniones cambiamos la fecha de la Feria», esgrimió Pedro Luis Rodríguez.

Pavimentación del recinto de todo el recinto ferial

Ymientras, tanto el recinto ferial de la Avenida de Lisboa como sus aledaños ya se están empezando a acondicionar. Andújar se ha librado de las lluvias y granizadas que han azotado a localidades de la provincia y a otras vecinas de Córdoba, por lo que la estructura se ha mantenido. La intención de la Concejalía de Servicios es la de pavimentar todo e ferial y acabar con las zonas de tierra y para ellos ha destinado este año 25.000 euros. Se beneficiarán los vendedores ambulantes que ahora se han trasladado a una zona cercana.