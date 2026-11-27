La asociación de Mujeres Progresistas 'Iris,' organizó ayer en la céntrica calle Ollerías un minuto de silencio en memoria de las 48 mujeres ya fallecidas ... por violencia de género en lo que llevamos de año. Durante este emotivo acto, se mostró el nombre de las mujeres asesinadas en 2026.

La presidenta de este colectivo feminista, María José Gutiérrez, se encargó de dar lectura a un manifiesto para defender la continuidad de políticas de igualdad, que contribuyan a la erradicación de esta lacra, «y condenar los discursos que niegan, cuestionan o menosprecia la existencia de las violencias machistas».

El manifiesto tuvo un especial recuerdo hacia las mujeres que sufren violencia física, psicológica, sexual, económica y digital, «y a aquellas que no están pudiendo poner nombre a lo que están viviendo». También reflejó que la la violencia de género no es una cuestión ideológica, «se trata de una devastadora realidad que destroza sueños, familias y la vida de muchas mujeres que nunca debieron ser truncadas por esta lacra». Al acto acudieron la concejala de Mujer e Igualdad Rosa Sola, integrantes del comité ejecutivo de la agrupación local del PSOE, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Alcazaba y de otras asociaciones de mujeres de la ciudad.