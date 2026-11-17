17/11/2026 Actualizado a las 11:53h.

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes del Olmo quiere compartir su satisfacción por el nuevo reconocimiento recibido por el escultor ... Miguel Fuentes del Olmo. El municipio sevillano de Tomares ha dado su nombre a uno de sus principales paseos, situado junto a la Avenida del Aljarafe, en homenaje a su trayectoria artística y a su vinculación con la localidad, de la que es vecino de adopción desde 1990.

En el acto, el alcalde de Tomares, José María Soriano, tuvo palabras de afecto y agradecimiento hacia el artista, y estuvo acompañado por miembros de la corporación municipal, además de familiares y amigos del escultor. El paseo luce también una de sus esculturas. Tomares ya cuenta con una obra suya, el monumento 'Camino del Rocío', inaugurado en 2019.

Natural de Andújar, Miguel Fuentes del Olmo reúne más de sesenta años de trabajo y es una figura destacada de la escultura andaluza contemporánea. Ha sido pionero en la escultura abstracta, y su obra abarca tanto el arte sacro como el civil. Cuenta con la Medalla de Oro de Andalucía y la Insignia de Alfonso X el Sabio, y es Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Entre sus trabajos figuran murales monumentales de hormigón, esculturas en bronce y los vitrales de la Catedral de Málaga y de la Basílica de la Virgen del Rocío.

La Asociación de Amigos del Museo de Escultura Abstracta Miguel Fuentes recibe esta noticia con orgullo y gratitud. «Que el nombre de nuestro escultor pase a formar parte de la vida cotidiana de otra localidad es un motivo de satisfacción para quienes admiramos su obra desde su ciudad natal», subraya

Mientras espera la apertura de su museo en Andújar, este colectivo traslada su más sincera enhorabuena a Miguel Fuentes del Olmo y felicita también al municipio de Tomares por este homenaje. «Asimismo, nos felicitamos por la propuesta presentada para nombrar al escultor miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un posible reconocimiento que celebraríamos con idéntica alegría», concluye.