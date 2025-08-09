Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La asociación Ameco lucha con un proyecto que las aves urbanas no caigan en la ciudad

MEDIO AMBIENTE ·

Una de la pretensiones de este iniciativa es la de conservar la salud de estas especies en el municipio

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:29

La Asociación Medioambiental Ameco ha consolidado su compromiso con la conservación de la biodiversidad urbana a través del Censo Anual de Aves Urbanas. Una de la pretensiones de este iniciativa es la de conservar la salud de estas especies en el municipio.

Esta iniciativa, abierta a la participación ciudadana, busca evaluar el estado de las poblaciones de aves en el municipio, en especial el entorno urbano y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de su protección. El censo se centra especialmente en especies migratorias como el vencejo común, el avión común y la golondrina común. Durante este año 2025, Ameco ha venido observando un declive gradual en la población de vencejos, mientras que el avión común mostró una ligera disminución debido a la destrucción de nidos, aunque la población sigue manteniendo una tendencia estable en la última década.

Estas actividades están abiertas a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, fomentando la participación activa de la comunidad en la conservación de su entorno natural.

Talleres educativos

Además del censo, el colectivo ambiental organiza talleres educativos y actividades , como el 'III Voluntariado de Socorro Estival», centrado en el rescate y rehabilitación de aves urbanas. Estas acciones refuerzan el compromiso de la asociación con la educación ambiental y la participación ciudadana.

La asociación Ameco colabora estrechamente con la Junta de Andalucía en proyectos de conservación, como el seguimiento del lince ibérico en el Parque Natural Sierra de Andújar.

