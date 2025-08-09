La asociación Ameco lucha con un proyecto que las aves urbanas no caigan en la ciudad
MEDIO AMBIENTE ·Una de la pretensiones de este iniciativa es la de conservar la salud de estas especies en el municipio
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:29
La Asociación Medioambiental Ameco ha consolidado su compromiso con la conservación de la biodiversidad urbana a través del Censo Anual de Aves Urbanas. Una de la pretensiones de este iniciativa es la de conservar la salud de estas especies en el municipio.
Esta iniciativa, abierta a la participación ciudadana, busca evaluar el estado de las poblaciones de aves en el municipio, en especial el entorno urbano y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de su protección. El censo se centra especialmente en especies migratorias como el vencejo común, el avión común y la golondrina común. Durante este año 2025, Ameco ha venido observando un declive gradual en la población de vencejos, mientras que el avión común mostró una ligera disminución debido a la destrucción de nidos, aunque la población sigue manteniendo una tendencia estable en la última década.
Estas actividades están abiertas a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, fomentando la participación activa de la comunidad en la conservación de su entorno natural.
Talleres educativos
Además del censo, el colectivo ambiental organiza talleres educativos y actividades , como el 'III Voluntariado de Socorro Estival», centrado en el rescate y rehabilitación de aves urbanas. Estas acciones refuerzan el compromiso de la asociación con la educación ambiental y la participación ciudadana.
La asociación Ameco colabora estrechamente con la Junta de Andalucía en proyectos de conservación, como el seguimiento del lince ibérico en el Parque Natural Sierra de Andújar.
