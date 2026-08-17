Asaja señala que el cultivo de algodón pierde fuelle

El delegado local de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, Miguel Girón, señala que se va arreglando de una manera paulatina la próxima campaña de ... algodón. «Algunos algodonales están mejor que otros». Esta circunstancia se produce cuando se ha producido un desánimo en la plantación de algodón en una enclave donde este cultivo está muy implantado.

Girón apunta a que su bajo precio no propicia un incentivo económico, «y luego estamos inmersos en una etapa donde carecemos de materia prima para matar a las plagas que tanto se ceban con el algodón, y este año se van algodones muy buenos y otros muy malos, dependiendo en la época en que se haya sembrado», explica el dirigente local de Asaja. En este sentido remarca que los algodones que se hayan empezado a plantar en época de lluvia han tardado más, «parece ser que no hay un término medio, pero en general, lo único que está afectando un poco más es el tema de las plagas que te obligan estar sulfatando constantemente», señala

Resto de cultivos

Respecto al resto de cultivos de verano, los agricultores se están centrando el preparar los terrenos para la próxima campaña, tras los desperfectos que ocasionó el 'tren de borrascas' del invierno pasado. Miguel Girón ha advertido como el cultivo del olivar intensivo está sustituyendo al resto de cultivos tradicionales de la zona. El cultivo intensivo del olivar es un sistema de producción agrícola que aumenta el número de árboles por hectárea en comparación con el olivar tradicional. Emplea una mayor mecanización y marcos de plantación más reducidos, buscando una mayor rentabilidad, optimización del espacio y eficiencia en la recolección.

Y respecto a la próxima campaña de olivar, Miguel Girón no augura buenos vaticinios por la progresiva reducción de los precios. «Están importado mucho aceite de Túnez, que no está controlado en las aduanas por lo que entran con una dudosa calidad, porque nos introducen como extras unos aceites muy inferiores y al integrarse en el mercado con unos precios muy baratos están tirando por los suelos nuestros aceites», indica Girón.

Este hecho ha provocado que un buen número de cooperativas de la zona dejen una cantidad importante y sustanciosa de aceite sin vender. «Y este problema se puede agudizar ante la buena cosecha de aceite que se avecina», augura este dirigente agrario. Girón indica que las intensas lluvias del pasado invierno han creado grandes reservas de agua en el olivar, «y si las inclemencias meteorológicas no son muy adversas en el transcurso del próximo otoño, se espera una gran producción porque gran parte del fruto ha cuajado y sobre todo en los olivares de secano, que han sido los grandes perjudicado en los últimos años por la sequía», constata Girón. Espera que las tormentas y un excesivo otoño seco no den al traste con la gran campaña de aceituna que se avecina.

Modernización de los riegos

Miguel Girón apremia a las administraciones competentes y a los responsables de la Comunidad de Regantes del Rumblar a que se pongan de acuerdo para lograr al fin la anhelada modernización de los regadíos de la zona. Entiende que debe de existir una apuesta fuerte de la administración por este proyecto, «parra acabar de una vez con los constantes 'tiras y aflojas' con la directiva de la comunidad con el dinero que está paralizando la modernización», lamenta.

El delegado local de Asaja señala que a estas alturas resulta inadmisible estar regando a pie en la zona, «y malgastando agua mansalva por los canales de riego pierden mucha porque están obsoletos y se rompen y se pierde más agua por los canales, que la que se utiliza para regar, por lo que no se puede desperdiciar tanta agua», subraya.

La Comunidad de Regantes del Rumblar decidió paralizar su proyecto de modernización de regadíos tras considerar incompleta la subvención institucional comprometida, debido a discrepancias en las aportaciones económicas de la Junta de Andalucía respecto al convenio inicial.