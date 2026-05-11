El artista granadino Adrián Marmolejo gana El XV Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela'

El XV Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela' convirtió este domingo a Andújar en un gran espacio de creación artística, congregando a ... 95 participantes llegados desde distintos puntos de España para plasmar en sus lienzos la esencia monumental, urbana y natural de la ciudad.

La jornada se desarrolló en diferentes rincones del municipio, donde artistas de todas las edades y estilos han trabajado al aire libre capturando plazas, calles, monumentos y paisajes vinculados al entorno natural andujareño. Debido a las condiciones meteorológicas, la entrega de premios y la exposición de las obras finalistas se trasladó a la Antigua Iglesia de Santa Marina.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado la consolidación de este certamen dentro del panorama cultural andaluz y nacional, subrayando «la importante participación de artistas llegados desde numerosos puntos del país, lo que confirma el prestigio y la proyección que ha alcanzado este concurso». Asimismo, ha valorado «la capacidad del arte para llenar de vida las calles de Andújar y acercar la cultura a la ciudadanía».

El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en el artista granadino Adrián Marmolejo. En total, el certamen ha repartido 15 reconocimientos, distribuidos en siete premios principales y ocho menciones de honor.

La concejal de Cultura, Azucena Cepedello, ha puesto en valor «la calidad artística de las obras presentadas y la consolidación de una cita cultural que sigue creciendo edición tras edición», destacando además el nivel competitivo alcanzado en esta edición gracias a la amplia participación registrada.