Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MONUMENTO DE ANTONIO GONZÁLEZ OREA EN EL ALTOZANO LA MARQUESA DE ANDÚJAR. FACEBOOOK HEREDEDEROS ANTONIO GONZÁLEZ OREA

Arte y Cultura

OPINIÓN ·

A lo largo del mandato del gobierno municipal del PP que va andando, es cierto que lo que se refiere al área de Cultura va relativamente bien

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 16 de marzo 2026, 20:04

Comenta

Yo no sé si al final el Arte y la Cultura van a ser incompatibles. Al menos por lo que a la ciudad de Andújar ... se refiere. A lo largo del mandato del gobierno municipal del PP que va andando, es cierto que lo que se refiere al área de Cultura va relativamente bien y con provecho, aunque como todo, en esta vida, habrá quien opine que es mejorable. Conciertos, presentaciones de libros, todo tiene una buena respuesta de público y hasta se ha conseguido reabrir el Teatro Principal remodelado. Pero he aquí que el Arte, que debiera ir ligado a esa Cultura, es como si le hubiera salido un «grano», cuyas raíces, por cierto, vienen de antaño. Viene todo ello a colación a la polémica ¡cómo no! suscitada con las obras del insigne escultor González Orea y su ubicación. El tema es tan antiguo, como el hecho de la donación y la entonces llamada «casa museo». Permítaseme que personalice un tanto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por levantar del pelo, zarandear y golpear a su hija de dos años en Granada porque «se portaba mal»
  2. 2 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  3. 3 Herida una mujer al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II
  4. 4 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  5. 5 El día que pueden regresar las lluvias a Granada esta semana
  6. 6 Granada se vuelca con el casting para una serie de época: «Soy cajero, pero dentro de mí hay un pequeño actor»
  7. 7

    Granada impulsa un parque municipal de VPO en alquiler
  8. 8 Adiós a uno de los helados más clásicos del verano: el icono de los años 90 y 2000 que desaparece de bares y chiringuitos
  9. 9 El nuevo restaurante de comida africana en Granada que acumula cinco estrellas en Google
  10. 10 Desmantelada una red en Granada que obligaba a ejercer la prostitución 24 horas al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arte y Cultura

Arte y Cultura