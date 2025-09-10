Arranca un curso escolar el curso escolar con más de 7.300 alumnos en todos los niveles educativos

La campaña 'Bono Comercio Vuelta al Cole' y la ampliación de la oferta en el Conservatorio de Música son los hechos más resaltables

EL COLEGIO JOSÉ RUIZ DE GORDOA HA SIDO EL ELEGIDO HOY PARA LA INAUGURACIÓN DEL CURSO EN INFANTIL.

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:46

El curso escolar ha dado comienzo hoy en Andújar con un total de 7.300 alumnos matriculados en los distintos niveles educativos, desde las guarderías hasta la formación de adultos. El alcalde, Francisco Carmona, y la concejala de Educación, Azucena Cepedello, han visitado el CEIP José Ruiz de Gordoa en el arranque de un curso que ha reforzado la atención al alumnado y el apoyo a las familias.

El alcalde ha subrayado el compromiso municipal con la mejora de las instalaciones educativas: «Durante este verano hemos realizado actuaciones de mantenimiento y adecuación en los 11 centros educativos de la ciudad, con una inversión cercana a los 200.000 euros. Aunque aún han quedado necesidades pendientes, hemos priorizado las más urgentes y seguiremos dando respuesta a lo largo del curso».

Datos de inicio de curso

3.061 alumnos han comenzado hoy en guarderías, educación infantil y primaria.

302 en guarderías (0-3 años).

777 en infantil (3-5 años).

1.982 en primaria (1º a 6º).

En total, el municipio ha alcanzado los 7.300 estudiantes al sumar secundaria, bachillerato, ciclos formativos, conservatorio y escuela de música y de adultos.

El alcalde ha recordado que este año el Conservatorio Profesional de Música «Juan de Castro» ha ampliado su oferta con seis nuevas especialidades de enseñanzas profesionales, lo que ha incrementado la matrícula y ha reforzado la posición de Andújar como referente comarcal en formación musical.

Apoyo a las familias y al comercio local

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la segunda edición del Bono Comercio con la campaña «Vuelta al Cole», con 1.000 bonos de 25 euros (25.000 euros en total) destinados a la compra de material escolar en 40 establecimientos locales. «Se ha tratado de una ayuda directa a las familias en un momento de esfuerzo económico, y al mismo tiempo un estímulo para nuestro comercio de proximidad», ha explicado el Alcalde. Según los primeros datos, por cada euro invertido en el programa se ha generado un retorno de 3,4 euros en consumo local.

Compromiso institucional

El Ayuntamiento de Andújar ha reiterado su reconocimiento al trabajo de docentes y personal educativo, así como su compromiso con la mejora continua de los centros, la atención al alumnado y el respaldo a las familias.

«La educación ha sido y seguirá siendo la base del futuro de Andújar, y hemos trabajado y seguiremos trabajando de la mano de la comunidad educativa para garantizar la mejor formación a nuestros hijos y nietos», ha concluido el alcalde.