Arranca la campaña del Bono-Comercio para impulsar las compras navideñas

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Promoción y Comercio, ha presentado una nueva edición del Bono Comercio, una iniciativa que regresa ... coincidiendo con la campaña de Navidad y que vuelve a apostar por el impulso al comercio local y de proximidad.

La medida se lanza tras el éxito de las dos campañas anteriores, donde se registró un elevado nivel de participación tanto de comercios como de consumidores.El concejal de Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha destacado durante la presentación que «esta campaña vuelve a Andújar tras la excelente aceptación de las ediciones anteriores, que tuvieron lugar durante la Navidad pasada y el inicio del curso escolar. Tenemos muy buenas referencias por parte de los comercios, algo que se refleja en el aumento de establecimientos adheridos, alcanzando ya los 50 participantes».

La campaña mantendrá el mismo funcionamiento que en ediciones anteriores:

● Descarga de bonos a partir del 17 de noviembre, a las 00:00 horas.

● Segunda remesa disponible el 21 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

● Bonos no utilizados o no comercializados el 13 de diciembre volverán a estar disponibles el 14 de diciembre.

Martínez ha subrayado que el objetivo municipal es «fomentar las compras en el pequeño comercio y que los ciudadanos puedan beneficiarse directamente del impulso que damos desde el Ayuntamiento. En la última campaña conseguimos que el 95% de los bonos fueran ejecutados, lo que demuestra la gran respuesta de la ciudadanía». Según ha recordado, cada euro invertido a través del Bono Comercio ha generado tres euros de impacto directo en las ventas del comercio local, una cifra que avala la eficacia de esta iniciativa.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta campaña, que contempla una amplia variedad de sectores: comercio de ocio, bisutería, deporte, moda, papelería y otros establecimientos que continúan sumándose hasta el próximo 16 de noviembre, fecha límite de adhesión. El Bono Comercio se consolida así como una herramienta clave para dinamizar la economía local durante uno de los periodos comerciales más importantes del año, apoyando a los negocios de proximidad y facilitando el ahorro de las familias de Andújar.