La armoniosa paella en la caseta de IU pone el broche a la Feria de Día

La paella ya tradicional de convivencia de la caseta de Izquierda Unida -la decana de la Feria-, ha protagonizado la actividad durante la Feria de Día de este lunes festivo en la ciudad que pone el colofón a cinco días intensos de jolgorio en la ciudad. Familiares y adscritos de Izquierda Unida compartieron un agradable rato con miembros de la asociación de vecinos San Bartolomé-Vistillas, donde se tuvo muy presente a uno de los precursores de esta iniciativa, el recordado Pope Godoy.

El coordinador local de Izquierda Unida, Juan Antonio Sáez, destacó la gran aceptación que ha tenido su caseta, «la gente ha probado los productos frescos de empresarios de Andújar y han disfrutado de un buen ambiente y sin ruidos», destacó. Esta caseta va a cumplir el año que viene 50 años en la feria, de los que en dos no estuvo presente, 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. El lleno que ha registrado todas las noches ha permitido a los distribuidores de la ciudad obtener importantes ganancias y beneficios. Desde la perspectiva de Sáez, la Feria de Andújar merece otro empuje. «Hay que darle otro vuelco».

En su análisis realizado a IDEAL ANDUJAR ha detectado que la Feria se ha celebrado este año muy pronto, «siempre ha sido del 7 al 12 y este año casi se solapa con la de Linares, por lo que a muchos feriantes no les ha dado tiempo a montar», considera el coordinador de Izquierda Unida.

Más actos culturales

Bajo su opinión, la Feria debe de tener más variedad cultural y conciertos musicales de más entidad. «Para atraer a mucha más gente». Ve un error la ubicación de la Caseta Ecuestre al lado de la portada y dividir la Caseta Municipal. «La gente que viene a nuestra caseta se queja de los malos olores, por lo que se debería ubicar al final del recinto ferial», propuso.

Juan Antonio Sáez sí ve un acierto darle la misma uniformidad a las casetas con el logotipo de cada peña, aunque este año ha echado en falta casetas tradicionales como las del PSOE, El Puro y la Andaluza Cultural.