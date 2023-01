DEL CAL Y ARENA

Andújar vuelve a ser noticia con unas de cal y otras de arena y en ambas juega su papel el Ayuntamiento de la ciudad. En las primeras, es decir en las de cal, juegan un papel importante el mundo empresarial, aunque estén presente las Administraciones, concretamente la local.

Así, y como ya apuntábamos en este espacio la pasada semana, la nueva edición, en este caso la undécima, de Andújar Flamenca, comenzaba a asomarse, con una primera puesta en escena en SIMOF, que llevó hasta Sevilla a diseñadores locales y sobre todo a una organización que sabe moverse en el mundo de los volantes, como lo prueba el que su stand ha estado muy concurrido y lleno de personalidades, dejando su saber hacer y estar. A lo largo de estos años ha llegado a competir en el pódium de las pasarelas internacionales en cuanto a promoción y comercialización de moda flamenca, siendo un mercado estratégico para Andújar, pero también para la provincia y para Andalucía. Generadora de oportunidades económicas, impulsa la creación de emprendedores como salida laboral y apoya al tocado sector comercial, ofreciendo un espectáculo de calidad único que sirve de atractivo como dinamizador comercial, económico y turístico del municipio. La Cámara de Comercio,

Industria y Servicios de Andújar, que organiza ,cuenta ya no sólo con el patrocinio de las instituciones local, provincial y autonómica sino con Caja Rural y la colaboración de numerosas firmas empresariales . El intenso frío hizo que su presentación no fuera del lucimiento de otras ocasiones, pero si en la Feria Internacional, con los desfiles en el auditorio principal, pese a no ser la provincia invitada, lo que prueba de su fuerza en el certamen. Su cartel anunciador, bien pudiera ser más de la romería y las modelos con las que contarán, serán destacadas y reconocidas del panorama nacional e internacional, lo mismo que el Premio Andújar Flamenca Glamour que será para Pasión Vega o actuaciones como Cantores de Híspalis.

En otro orden de cosas, pero también de signo positivo, la asociación Anduxar ha conseguido, junto con el Ayuntamiento, impulsar el Certamen Poético Internacional Ciudad de Andújar «Pablo Alcalde Higueras», para el mes de junio y una tesis de Juan Torres rescata su legado humano y deportivo en la ciudad de Andújar; un profesor que fue clave en la educación en la década de 1970 y artífice de los éxitos del voleibol , dejando una huella imborrable en la faceta humana, personal y deportiva en la provincia de Jaén y en la ciudad iliturgitana. A ello hay que sumar otro éxito empresarial, cual es el que un establecimiento, con tan poco tiempo puesto en funcionamiento, como es el restaurante «El Refugio», dentro del complejo hotelero «Óleum», se haya alzado en lo más alto de la gastronomía jiennense, como el mejor restaurante de la provincia, dentro de los premios que otorga la Asociación Gastronómica Santo Reino.

En las de arena, está el caótico tráfico que sufre la ciudad y los aparcamientos, no digamos ya con el inicio de las obras de la Plaza de la Constitución, que por mucho que se empeñe la edil andalucista, Encarna Camacho, en que se reordene, el equipo de gobierno le dice que nones, que ya están trabajando en ello y llevan que ni te cuento con esa misma cantinela. Menos mal que a la propuesta del PP de acometer obras de urgencia al recinto de la piscina cubierta, que es otra de arena, todos los grupos han dicho que si ante el grave deterioro que presenta su estructura y el peligro que ello entraña para los empleados y personas usuarias. No digamos ya el tema de los trabajadores municipales que han vuelto a reclamar que se les reconozca sus retribuciones por trabajos en horarios nocturnos y en días festivos. La frase de que se está trabajando en ello es la más recurrente en estos casos y ni que decir tiene que estas reivindicaciones cuentan con el grupo mayoritario de la oposición, el PP que pide al gobierno local más agilidad en la solución de estas mejoras salariales reivindicada por los policías y bomberos; no en vano, su portavoz, Francisco Carmona fue concejal de personal en el gobierno de los populares y conoce bien el tema. Bomberos y miembros de la Policía Local, han vuelto a recrudecer y elevar sus protestas en la calle y en los plenos, porque denuncian que no se les abonan con garantías los conceptos por los trabajos extraordinarios que desarrollan.