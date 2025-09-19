El área municipal de Medio Ambiente analiza los riesgos del arbolado de Andújar

El estudio técnico, inédito en la ciudad, evaluará la seguridad, salud y estabilidad de un millar de árboles en calles y parques

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una revisión a fondo de la seguridad del arbolado urbano. Se trata de un trabajo complejo y pionero en la ciudad que, durante estos días, están llevando a cabo técnicos municipales junto con especialistas externos de SANPE Ingenieros, empresa que ya ha realizado proyectos de referencia como la evaluación de riesgos en el Parque de El Retiro de Madrid.

El objetivo de esta actuación es disponer de un diagnóstico preciso sobre el estado de aproximadamente 1.000 árboles distribuidos en calles, parques y, especialmente, en aquellas zonas con mayor tránsito peatonal, juegos infantiles y espacios de alta concurrencia. Para ello, además del análisis visual de síntomas, se están utilizando instrumentos de última generación como el resistógrafo, capaz de medir la resistencia interna de la madera.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha destacado que «este estudio nos permitirá conocer con rigor el estado real de nuestros árboles, identificar riesgos y actuar con criterio técnico, combinando la conservación de nuestro valioso patrimonio verde con la seguridad ciudadana».

La información obtenida ofrecerá una visión individual y colectiva de la edad, estabilidad y posibles enfermedades de los ejemplares, lo que facilitará planificar futuras reposiciones y diseñar una estrategia de gestión adaptada a las condiciones extremas del clima local, que añade dificultad a la conservación de la vegetación urbana.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Andújar avanza en su compromiso de preservar un entorno urbano saludable y seguro, reforzando el equilibrio entre la riqueza natural y la protección de los vecinos y vecinas de la ciudad.