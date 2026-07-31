El área municipal de Festejos diseña una Feria de Septiembre de Andújar más «renovada, madrugadora y participativa»

El Ayuntamiento ha celebrado este viernes día 31 de julio en el Palacio de los Niños de Don Gome un encuentro con representantes de colectivos, ... peñas, caseteros, empresarios, asociaciones ecuestres, feriantes y medios de comunicación para presentar la programación oficial de la Feria de Andújar en honor a San Eufrasio 2026 y agradecer la implicación de todos los sectores que hacen posible uno de los acontecimientos más importantes del calendario festivo de la ciudad.

Durante el acto, el concejal de Festejos, Antonio Torres, destacó el trabajo conjunto desarrollado en los últimos años para revitalizar la feria, modernizarla y hacerla crecer sin perder su esencia. «La feria estaba en clara decadencia y requería del esfuerzo de todos, no solo del Ayuntamiento, para modernizarla, hacerla crecer y respetar siempre su esencia. Creo sinceramente que, con el esfuerzo de todos, lo estamos consiguiendo», afirmó en su intervención.

El edil puso en valor la recuperación del protagonismo del mundo del caballo y los enganches, agradeciendo la colaboración de la Asociación del Enganche, la Asociación Cultural Ecuestre, la Peña Los Romeros y la Peña del Caballo, entidades que, según señaló, han contribuido decisivamente al crecimiento de la feria en los últimos años. Asimismo, destacó la apuesta por una programación musical de «primer nivel» y pensada para todas las edades, con grandes conciertos y actividades que convierten la Feria de Andújar en una de las citas festivas más destacadas de la provincia. Entre ellas sobresalen las actuaciones de Niña Pastori, Miguel Campello, El Jincho, Ruta 80, Nani Cortés, Adrián Bach, Almoradú, Calcaos, Ecos de Sierra Morena o Seba Vilches, además de las diferentes orquestas y grupos que actuarán en la Caseta Municipal y en la Caseta Municipal de la Federación de Peñas.

Comienzo

La programación comenzará el jueves 3 de septiembre con la tradicional sardinada en la Plaza de Abastos, el encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración de la nueva portada de la Feria. Durante la jornada también se celebrará la convivencia con los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, habrá precios reducidos en las atracciones, pasacalles con música y batucada, la segunda edición de la Noche de Volantes, organizada junto a la Federación de Peñas, que contará con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches, mientras que la Caseta Municipal acogerá la actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena. Además, se mantendrá la 'hora sin ruido' de 21:00 a 22:00 horas.

El viernes 4 de septiembre estará marcado por la actuación de El Jincho en la rotonda del ferial y por la programación musical de la Caseta de la Federación de Peñas con Ruta 80, además de las actuaciones de Trío Revolushow y José Ángel Heredia.

El sábado 5 de septiembre tendrá un marcado carácter ecuestre con el concurso de atalaje de jinetes y amazonas y el tradicional paseo a caballo por las principales calles de la ciudad. Por la noche llegará uno de los conciertos más esperados de la feria con Niña Pastori en el campo de fútbol de la SAFA, mientras que la Caseta Municipal contará con Orquesta Atrium y Mulatos del Sabor; la Caseta de la Federación de Peñas ofrecerá las actuaciones de Malas Lenguas, Otros Como Yo y Almoradú; y la Caseta Municipal Ecuestre acogerá el espectáculo de Al Son de las Niñas.

Carrera de cintas

El domingo 6 de septiembre se celebrará la tradicional Carrera de Cintas y la Exhibición de Enganches, que recorrerá las calles de Andújar antes de su llegada al recinto ferial. La jornada incluirá además la corrida de toros prevista para esa tarde y concluirá con el concierto de Miguel Campello, a medianoche, además de las actuaciones de Adrián Bachiller y el Trío musical Sinergy en la Caseta Municipal y de Canallas y Calcao´s en la Caseta de la Federación de Peñas Marianas.

El lunes 7 de septiembre continuará la programación con el concierto de Nani Cortés en la rotonda del ferial. La Caseta Municipal acogerá Bailamelón y Copleando, con un homenaje a Rocío Jurado, mientras que la Caseta de la Federación de Peñas celebrará su tradicional Concurso de Sevillanas. Finalmente, el martes 8 de septiembre, día festivo local, la Feria concluirá con la convivencia de jubilados y pensionistas mayores de 55 años, la actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena en la Caseta Municipal y el espectáculo piromusical 'Colorpasión' que pondrá el broche final.

Impronta social

Antonio Torres recordó que la feria mantendrá servicios que ya se han consolidado en los últimos años, como el Punto Violeta, la sala de lactancia ubicada en el edificio de Protección Civil, la apertura de la Caseta Infantil durante todos los días de feria y 'la hora sin ruido' diaria para facilitar el disfrute de menores con necesidades especiales. Además, destacó la bonificación del 90 % del suelo para las casetas tradicionales, una medida que ha permitido pasar de tres casetas de colectivos en 2022 a diez en la presente edición, reflejando el crecimiento de la participación social en la Feria de Andújar, que este año se celebrará antes que el concurso de Anducab.

El concejal concluyó agradeciendo la implicación de caseteros, peñas, asociaciones, feriantes, empresarios y trabajadores municipales, destacando que la Feria de Andújar es el resultado del esfuerzo compartido de toda la ciudad y adelantando que la nueva portada del recinto ferial será una de las grandes novedades visuales de esta edición, que acabará en un martes, que tradicionalmente terminaba en lunes.

El festejo taurino está en el aire

La empresa adjudicataria, Tauroemocion, ha programado para el domingo día 6 de septiembre un espectáculo mixto con los diestros Manuel Escribano y el Fandi, junto con la rejoneadora Lea Vicens. Sobre este festejo pesan dos propuestas de impugnación de dos empresas, por lo que la celebración de este espectáculo taurino está en manos de la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, de ahí que no se haya presentado el cartel.

Sobre el asunto de los toros, la portavoz municipal de Andalucía por Sí -Andalucistas, Encarna Camacho, ha criticado que el Gobierno municipal destine 100.000 euros a los festejos taurinos para la próxima Feria de Septiembre y añade que será la cantidad más cara de la historia que se abone en este concepto. «Un récord que será pagado por todos los vecinos», apunta la edil de la formación andalucista.

La propia Camacho ha hecho un desglose de como se va a destinar esta partida, «a una empresa que no es ni andaluza, porque tiene su sede en Madrid». Ha precisado que la empresa recibirá 76.230 euros de subvención, más el dinero de la taquilla y los gastos arreglo, alquiler y mantenimiento de la plaza.