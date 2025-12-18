Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Villa con el alcalde y los operarios en uno de los caminos adecentadosl A. A.

El área municipal de Agricultura mejora 25 caminos rurales

AGRICULTURA ·

Estos trabajos de mantenimiento suponen un desembolso de las arcas municipales de 200.000 euros para actuar en 20 kilómetros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 18 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

La Concejalía de Agricultura y Medio Rural ha gestionado el arreglo de en torno a 25 caminos rurales en el municipio, con actuaciones que han ... incluido la limpieza de cunetas, la regularización del firme, la reposición de zahorra y la compactación, recuperando así su funcionalidad para el tránsito rural y agrícola. La superficie sobre la que se han ejecutado las mejoras supera los 20 kilómetros, lo que ha supuesto una inversión municipal de unos 200.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente no da el visto bueno al tramo de la autovía entre Córdoba y Granada
  2. 2 Un conductor muere de un infarto y atropella a su hermana en Lugros
  3. 3 Alcampo tira el precio de un aceite de oliva en formato de garrafa de cinco litros
  4. 4 Así va a ser la reforma de la autovía de la Costa con un tercer carril para acabar con los atascos
  5. 5 La Vuelta a España presenta su recorrido por Granada con cierre inédito en la Alhambra
  6. 6 El primer vuelo procedente de Nantes aterriza finalmente en Granada tras una parada forzosa en Málaga
  7. 7 Un local de un pueblo granadino de alta montaña está especializado en platos navideños
  8. 8

    Iván Fernández, nuevo alcalde de Pinos Puente: «Vamos a trabajar con ilusión»
  9. 9 Así serán las tres etapas granadinas de La Vuelta a España: recorridos y municipios
  10. 10 La lluvia regresa a Granada en 24 horas con un episodio de frío siberiano a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El área municipal de Agricultura mejora 25 caminos rurales

El área municipal de Agricultura mejora 25 caminos rurales