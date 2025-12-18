El área municipal de Agricultura mejora 25 caminos rurales

La Concejalía de Agricultura y Medio Rural ha gestionado el arreglo de en torno a 25 caminos rurales en el municipio, con actuaciones que han ... incluido la limpieza de cunetas, la regularización del firme, la reposición de zahorra y la compactación, recuperando así su funcionalidad para el tránsito rural y agrícola. La superficie sobre la que se han ejecutado las mejoras supera los 20 kilómetros, lo que ha supuesto una inversión municipal de unos 200.000 euros.

Entre los caminos en los que se ha actuado se encuentran todos los accesos a la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, ejecutados con anterioridad a la celebración de la Romería, así como el Camino San Amancio, Camino de La Vicaría, Camino de acceso a ENRESA, Camino Trepacarros, Cordel de la Paz, Colada Veredón del Batanejo, Camino de Los Cortijuelos, Camino de San José a la Perrera Municipal, Camino La Alamedilla, Camino La Quintería, Camino La Perdiz, Camino La Isla Depuradora, Camino del Sotillo a la Mota, Camino El Calvario, Camino Piedrallana, Camino El Tropezón, Camino Elillos y Camino San Andrés, entre otros.

El objetivo

El concejal de Agricultura y Medio Rural, Luis Villa, ha destacado que esta inversión responde a una planificación responsable que prioriza el mantenimiento de las infraestructuras rurales, «esenciales para la actividad económica del municipio y para garantizar la seguridad y accesibilidad de nuestros caminos».

El Consistorio está colaborando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la construcción de una escollera en el Arroyo Martín, para evitar inundaciones en parcelas colindantes en episodios de lluvias intensas.