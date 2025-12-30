Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Contenedores en la calle Miguel Estepa, al lado de la fuente de la avenida Plaza de Toros. GONZÁLEZ

El área de Medio Ambiente diseña un refuerzo de la limpieza y equipamientos

SOSTENIBILIDAD ·

La intención se refleja en los presupuestos de 2026 en un periodo donde se suceden las quejas de la oposición y los vecinos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 30 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

La concejalía de Medio Ambiente programa un esfuerzo adicional en el próximo año 2026 para mejorar la limpieza y la imagen de la ciudad. ... Yya manifiesta sus intenciones con el anuncio de la renovación integral de los contenedores de residuos, con la implantación de nuevos contenedores de carga lateral, así como la reorganización del personal para reforzar la limpieza en los polígonos industriales mediante una brigada específica.

