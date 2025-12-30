El área de Medio Ambiente diseña un refuerzo de la limpieza y equipamientos

La concejalía de Medio Ambiente programa un esfuerzo adicional en el próximo año 2026 para mejorar la limpieza y la imagen de la ciudad. ... Yya manifiesta sus intenciones con el anuncio de la renovación integral de los contenedores de residuos, con la implantación de nuevos contenedores de carga lateral, así como la reorganización del personal para reforzar la limpieza en los polígonos industriales mediante una brigada específica.

Asimismo, se compromete al mantenimiento de jardines, con el objetivo de ampliar la plantilla hasta alcanzar los 17 jardineros, y en los próximos meses se dedicará a la conservación del Parque Natural, la mejora del área recreativa y la playa del Encinarejo, en su compromiso con la sostenibilidad y el entorno natural del municipio. Estas pretensiones surgen cuando en las últimas semanas se suceden las quejas vecinales por la falta de limpieza, sobre todo en zonas de la periferia y adyacentes al centro, donde se censuran de forma constante el acopio de la basura en los contenedores durante días.

Desde el inicio

El tema de la limpieza y el acopio de los residuos ha acaparado el debate desde el principio de este mandato municipal, tal es así que ha tenido su incidencia en las últimas comparecencias de los responsables políticos. El alcalde, Francisco Carmona, indicó en la presentación de lo presupuestos de 2026 que el cambio de contenedores será uno de los grandes retos diseñados para la ciudad, «va suponer un cambio de imagen en la ciudad y mejorar la limpieza», proclamó el primer edil

Por contra, el portavoz municipal del PSOE, Manuel Vázquez, indicó en el balance del año, que Andújar es en la actualidad una ciudad mucho más sucia, «porque los parques, jardines y polígonos industriales están abandonados», dijo el edil socialista.