ESTADO ACTUAL DEL ARROYO. A, A.

El Área de Medio Ambiente de Andújar acondiciona el entorno del Arroyo Mestanza

La intención es favorecer el discurrir del agua ante los episodios de lluvias

ANDÚJAR IDEAL

Martes, 23 de diciembre 2025, 13:16

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Medio Ambiente, ha llevado a cabo durante la última semana una actuación de mejora y mantenimiento ... en el arroyo Mestanza, con el objetivo de optimizar su comportamiento hidrológico ante la previsión de lluvias y reducir las molestias ocasionadas por la acumulación de vegetación en el cauce.

