El Área de Medio Ambiente de Andújar acondiciona el entorno del Arroyo Mestanza
RIBERAS ·La intención es favorecer el discurrir del agua ante los episodios de lluvias
ANDÚJAR IDEAL
Martes, 23 de diciembre 2025, 13:16
El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Medio Ambiente, ha llevado a cabo durante la última semana una actuación de mejora y mantenimiento ... en el arroyo Mestanza, con el objetivo de optimizar su comportamiento hidrológico ante la previsión de lluvias y reducir las molestias ocasionadas por la acumulación de vegetación en el cauce.
Los trabajos han consistido en la retirada y desbroce de materia vegetal, principalmente cañas, que dificultaban el normal discurrir del agua. Esta intervención permite mejorar la permeabilidad del arroyo, minimizar posibles riesgos y contribuir a la conservación del entorno natural que rodea este espacio rural.
El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha destacado que «continuamos trabajando por los vecinos y vecinas de Andújar con actuaciones preventivas que mejoran la seguridad, protegen el medio natural y cuidan de nuestros entornos rurales».
Esta actuación se enmarca dentro del compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la puesta en valor de los espacios naturales del municipio. El mantenimiento periódico de los cauces resulta fundamental para prevenir incidencias en episodios de lluvias y garantizar un municipio más seguro y sostenible. Los trabajos realizados forman parte de una estrategia continuada del Área de Medio Ambiente orientada a la conservación de los espacios hidrológicos rurales, su adecuado mantenimiento y la construcción de una Andújar más sostenible, segura y respetuosa con su entorno natural.
