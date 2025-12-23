El Área de Medio Ambiente de Andújar acondiciona el entorno del Arroyo Mestanza

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Medio Ambiente, ha llevado a cabo durante la última semana una actuación de mejora y mantenimiento ... en el arroyo Mestanza, con el objetivo de optimizar su comportamiento hidrológico ante la previsión de lluvias y reducir las molestias ocasionadas por la acumulación de vegetación en el cauce.

Los trabajos han consistido en la retirada y desbroce de materia vegetal, principalmente cañas, que dificultaban el normal discurrir del agua. Esta intervención permite mejorar la permeabilidad del arroyo, minimizar posibles riesgos y contribuir a la conservación del entorno natural que rodea este espacio rural.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha destacado que «continuamos trabajando por los vecinos y vecinas de Andújar con actuaciones preventivas que mejoran la seguridad, protegen el medio natural y cuidan de nuestros entornos rurales».

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la puesta en valor de los espacios naturales del municipio. El mantenimiento periódico de los cauces resulta fundamental para prevenir incidencias en episodios de lluvias y garantizar un municipio más seguro y sostenible. Los trabajos realizados forman parte de una estrategia continuada del Área de Medio Ambiente orientada a la conservación de los espacios hidrológicos rurales, su adecuado mantenimiento y la construcción de una Andújar más sostenible, segura y respetuosa con su entorno natural.