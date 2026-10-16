El área de Juventud crea una propuesta de ocio singular para halloween en Andújar

La concejalía de Juventud ha presentado una nueva edición de su escape room de terror, una propuesta de ocio alternativo que se desarrollará del 29 ... de octubre al 2 de noviembre en el Palacio de los Niños de Don Gome. Bajo el título 'El último conjuro', la actividad invita a los participantes a enfrentarse a diferentes enigmas y pruebas en un entorno marcado por el misterio, el miedo y la cuenta atrás. La iniciativa responde a la buena acogida registrada en ediciones anteriores, en las que la elevada demanda hizo necesario ampliar el número de pases y los días de celebración. «Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento vuelve a ofrecer a los jóvenes de Andújar una alternativa de ocio durante las fechas de Todos los Santos, fomentando la participación en actividades recreativas alejadas del consumo de alcohol», señaló en el acto de presentación el edil de Juventud, Emilio Rodríguez.

Destreza

El escape room plantea un recorrido de pruebas que los participantes deberán resolver en un tiempo limitado, poniendo a prueba su ingenio, capacidad de observación y habilidad para trabajar bajo presión.

La ambientación de terror, adaptada a las fechas de celebración, será uno de los elementos centrales de una experiencia que combina entretenimiento y desafío. La actividad comenzará cada día a partir de las 18:30 horas y será gratuita, aunque será imprescindible realizar una inscripción previa debido al número limitado de plazas.

La organización recomienda formalizar la reserva con antelación, dado que las plazas suelen completarse rápidamente. Asimismo, se hace un llamamiento a las personas inscritas para que acudan a la actividad y, en caso de no poder asistir, comuniquen su ausencia con tiempo suficiente. De esta forma, las plazas disponibles podrán ofrecerse a las personas que permanezcan en lista de espera.

La actividad cuenta con la colaboración de Esphera Teatro, compañía que repite su participación tras la experiencia de años anteriores y cuya trayectoria en este tipo de propuestas ha contribuido a consolidar el escape room como una de las actividades de ocio juvenil más demandadas durante estas fechas. Las inscripciones podrán realizarse a través de los canales de contacto indicados en los carteles y publicaciones oficiales de la actividad. La edad recomendada para participar es a partir de los 12 años.

Uno de los responsables de la compañía teatral, Tiago da Paz, indicó en la presentación que este escape room pondrá a prueba la creatividad y la la capacidad de reacción de las personas participantes en un ambiente terrorífico.