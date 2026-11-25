El concejal de Festejos, Antonio Torres, señaló ayer que la programación navideña está pensada para todos los públicos y agradeció el esfuerzo de las ... áreas municipales que se han encargado de su diseño y organización.

La agenda festiva va a arrancar este viernes día 27 de noviembre, a las ocho de la tarde, con la inauguración del alumbrado extraordinario navideño, donde el alumnado del proyecto ecológico Lince será el encargado de accionarlo en la Plaza de la Constitución. Media hora más tarde, se producirá la actuación de la cantante Nuria Fergó, quien estará acompañada al piano.

Otro año más, tendrán protagonismo las zambombas flamencas que se van a celebrar los días 4, 6, 12, 19 y 26 de diciembre por varios enclaves de la ciudad. Entre las propuestas anunciadas, se encuentran la tradicional Zambomba Gitana, el 4 de diciembre en el templete de San Eufrasio; la actuación de María del Mar Ramírez y Chumbelería, el día 6 en la Plaza del Camping; y Navidad en Triana, el 12 de diciembre en la Plaza de España. El día 19, a las 12:30 horas, la explanada de la Plaza de Toros acogerá otra de las citas del ciclo, patrocinada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La programación concluirá el 26 de diciembre en la Plaza del Castillo con la actuación del coro de la Peña Flamenca, una propuesta que se ha consolidado como una de las citas habituales de estas fechas. La programación contará también con la participación del Coro Alegría, el coro de mayores y el grupo de baile Bailongos de Sierra Morena, que aportarán música y animación a diferentes jornadas navideñas.

Pista de patinaje

En la presente edición, se va a instalar una pista de patinaje de hielo en el patio del Palacio de los Niños de Don Gome entre los días 4 de diciembre a 7 de enero. El desfile del Heraldo Real tendrá lugar en la tarde del domingo día 3 de enero, y la cabalgata de los Reyes Magos arrancará el día 5 de enero a las cinco y media desde la tarde de la Avenida Blas Infante. El plazo para participar en el sorteo para ser Rey Mago se abre el próximo día 1 de diciembre y concluye el día 18. Podrán participar en la elección cualquier persona empadronada en Andújar mayor de 18 años y que no haya sido seleccionada en anteriores sorteos.

Para el día 22 de diciembre está prevista la llegada de Papa Noel en globo a la Plaza de España, siempre y cuando las condiciones metereológicas lo permitan. Por la mañana, disfrutarán el alumnado de los colegios y ya por la tarde se reserva a la ciudadanía. Antonio Torres invitó a la ciudadanía a participar del elenco de actividades programados y espera la visita de gente de otros puntos de la zona para beneficio del comercio y de la hostelería de la zona.

Antonio Torres destacó también la participación de asociaciones, cofradías y hermandades en la programación, que incluye propuestas organizadas por colectivos como la Hermandad del Gran Poder, la Asociación del Barrio de San Bartolomé y Las Vistillas y la Cofradía Matriz, entre otras entidades.

Recibimiento

El alcalde, Francisco Carmona , recibió ayer a los alumnos del IES Jándula que forman parte del equipo Eco-Jándula, protagonistas del Proyecto LINCE, los encargados de accionar el botón que dará inicio al alumbrado extraordinario de Navidad de Andújar este viernes día 27 de noviembre.

Durante el encuentro, el alcalde les felicitó por el extraordinario trabajo realizado y por los resultados conseguidos, que han llevado el nombre de Andújar más allá de nuestras fronteras, situando a la ciudad en el mapa de la innovación educativa y tecnológica a nivel internacional. El primer edil señaló que estos jóvenes encarnan el «talento, la capacidad de esfuerzo y el espíritu emprendedor».

El Proyecto LINCE, desarrollado por el equipo Eco-Jándula del IES Jándula, es una iniciativa de innovación educativa con la que el centro participa en la Shell Eco-Marathon, una de las mayores competiciones internacionales de vehículos de bajo consumo energético. En ella, el alumnado diseña, construye y pilota un prototipo ultra eficiente, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula a un desafío real de ingeniería, tecnología y sostenibilidad. En la edición de 2026, celebrada en Polonia, el equipo consiguió recorrer 510 kilómetros con un solo litro de gasolina, un resultado que lo situó entre los mejores equipos de Europa en su categoría.