COSA DE ARCHIVO O PREMONICIÓN

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 1 de julio 2024, 12:20 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Yo sé que no parecerá creíble, pero buscando documentación sobre el ir y venir a Jaén por Fuerte del Rey o Jaén Córdoba, que cada vez está más difícil que ir a Roma. Me he topado con una nota de prensa del la Consejería de Fomento y Vivienda, curiosamente, por error o por premonición, fechada a 30 de Junio de 2024. Curiosamente es así. En ella, se afirma que «Junta y Ayuntamiento de Andújar analizan la mejora de la carretera de Fuerte del Rey que se licitará próximamente»Hoy, en fecha real. La carretera cortada y obras a pleno rendimiento.

Era Felipe López el consejero y Paco Huertas el alcalde, ambos del PSOE; la pasada semana la reunión para la puesta en marcha del grosor de la obra, los reunidos era, el delegado de Fomento Miguel Contreras y el alcalde Paco Carmona, ambos del PP. Si en aquella reunión se trataba de un análisis en el que se hablaba de que presenta deformaciones y firme en mal estado a lo largo de su recorrido debido a los deslizamientos y a la alteración provocada por las arcillas expansivas de estos terrenos, lo que hace necesario actuar para garantizar la seguridad vial y la actuación iría destinada principalmente a acabar con los deslizamientos registrados en esta vía con la colocación de diversos pilotes, además de mejorar el sistema de drenaje y la capa de rodadura de la vía hoy se trata de una inversión de 17 millones, en tres meses y antes de 1 millón en 6 meses. Si comparamos el resto del contenido de aquella y esta reunión, estamos en más de lo mismo, de lo que desde entonces hay pendiente, como el plan de obra correspondientes a los movimientos de tierras en el enlace con la carretera A-305, igual que los trabajos de remodelación y ampliación de las glorietas de acceso a Vegas de Triana y la situada en el punto kilométrico 34+500. Pero no sólo aquí habrá cambios durante estos meses de verano en la circulación de vehículos. También se han anunciado cambios en los autobuses Jaén Córdoba. Si a ello le añadimos lo «bien conectados» que nos tiene el Gobierno Central y Renfe, a este paso el camino de Santiago va ser un paseo con lo que vamos a tener que hacer los iliturgitanos para desplazarnos a algún lugar. Yo creo que ya puestos que tenemos una playa de interior, podrían construirnos un aeropuerto de pequeños desplazamientos.Menos mal, y aunque a algunos no le gusta oírlo o leerlo, Andújar se mueve no sólo por la carretera.

Se dan a conocer grandes y atractivos acontecimientos e inversiones en otros sectores, tan fundamentales como el de Agricultura y la Junta de Andalucía invierte en la ciudad de Andújar. Así la Oficina Comarcal Agraria se está viendo beneficiada con un buen pellizquito o el caso de la Bienal de Escultura González Orea que irá ligada a la conmemoración del octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, de ámbito internacional y que viene a demostrar la buena sintonía entre el Consistorio y la Cofradía Matriz, de cara a un acontecimiento de la magnitud que este tiene y en el que está implicado, como no podía ser menos, la Diócesis de Jaén, a cuya Iglesia pertenece la hermandad. Pero sigue habiendo un campo en el que no termina de aclararse la situación, la del Hospital Alto Guadalquivir. Mientras existen protestas por falta de plantilla, así lo manifiestan sus trabajadores, desde las altas instancias no paran de anunciar la incorporación de nuevo personal, nuevas tecnologías, nuevos programas como el de cáncer de piel, incluso que estudiantes de FP y Enfermería hacen prácticas en el hospital, siendo uno de los sitios más demandados para ello; claro que esto puede deberse a dos cosas, a la profesionalidad de los componentes de la plantilla o que dentro de lo que cabe exista personal suficiente, que no sobrado para dedicarse a estas cuestiones.