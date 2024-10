Aprovechar los recursos

ISABEL RECA ALTOZANO Martes, 22 de octubre 2024, 14:02 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

De todos es sabido que Andújar no es una ciudad industrial, Andújar fue siempre y sigue siendo una ciudad de servicios, que debe potenciar si quiere prosperar hasta tanto, el ambicioso plan que el actual gobierno municipal del PP, de traer industrias, al menos en la medida de lo posible sea una realidad.

Como prueba del aprovechamiento de estos recursos y hasta tanto en 'mis queridas' redes sociales aparezcan las criticas, este pasado fin de semana, concretamente desde el jueves, la ciudad fue centro de participación de la Rider Andalucía, que desde el citado día y hasta el domingo ha congregado a casi dos millares de motoristas. Estos motorista y acompañantes, confirmado por ellos mismos, han disfrutado del acogimiento y hospitalidad que esta ciudad sabe practicar como nadie.

Pero lo que es más importante es que estos motoristas, personas con necesidades, a tenor del balance que luego se haga oficial o extraoficialmente, han necesitado de alojamientos, comidas y hasta de un paso por el comercio local. Avispados comerciantes, vista la movida, también se movieron por ofrecer en sus respectivos establecimientos lo más atractivo que pudieran sugerirle. Restaurantes, bares, cafeterías, además de los propios alojamientos se han beneficiado de la 'movida', en un mes en que la berrea también es objeto de llamada para visitar y pernoctar en el Parque Natural Sierra de Andújar, en el que poco a poco la difusión de sus bondades, aunque no con la proliferación que quisiéramos y que disfrutan otros, loas visitas y estancias proliferan, como prueba de los complejos que poco a poco se van construyendo.

Prueba de ese ser consciente de esta riqueza de nuestra sierra es, que si el pasado verano el fuego producido, aun sin conocer las causas no fue amas, es que en el mes de marzo el Plan de Prevención del Infoca había realizado un simulacro en el mismo lugar y dentro de las dificultados, era conocida su resolución. Al día de hoy, y por eso de que los fuegos se previenen o se apagan en invierno, el delegado de Gobierno de la Junta Jesús Estrella ya se ha reunido, cada uno con su equipo, para acordar y abordar los planes de prevención, sin olvidar que los propietarios particulares también tienen la necesidad de elaborar los suyos propios., sobre todo si tienen vivienda, ya que el Ayuntamiento también posee su propio Plan de Emergencia Municipal. El trabajo conjunto hará que se evite, en lo posible. Los temidos fuegos, que no son sino la destrucción del Medio Ambiente y un claro perjuicio para la flora y la fauna local. De momento, estamos en la fase de labores de limpieza, desbroce, cortafuegos y eliminación de combustible en la masa forestal, que curiosamente y por eso de la deformación profesional, el otro día escuchaba a dos trabajadores de ellos, que son faenas que duran hasta el mes de mayo, con la consiguiente contratación de personal.

Eso pues, no es abandono, hay que remar, en este caso limpiar, juntos, teniendo en cuenta que también es obligatoria la elaboración y presentación de un plan de autoprotección que vele por la integridad de sus propiedades. porque el hecho de no tenerlo tiene consecuencias: por un lado, la de incoar un expediente sancionador por la inexistencia de estos planes, pero también, en caso de que se produzca un incendio forestal, aquellos propietarios que no tengan en vigor dichos planes, presentados y aprobados por el ayuntamiento, tendrán que pagar la tasa de extinción.

Y volviendo a la industria y al empresariado no es que en la ciudad de Andújar no los haya, haberlos, 'hailos' a veces hasta desconocidos, pero que de vez en cuando salen a la luz. Es el Caso de Jesús Lozano, un emprendedor, como se dice ahora, que a sus más de 80 años sigue cotizando y al pie del cañón de una empresa que no ha hecho sino crecer en cantidad y calidad con ya 30 empleados, ampliando y mejorando cada equis tiempo sus instalaciones, a base de inversión y que el delegado del Gobierno Jesús Estrella ha destacado el impacto positivo para el sector empresarial el ambiente jurídico de estabilidad propiciado por la Junta de Andalucía en los últimos años.

Jesús Lozano es la empresa familiar ejemplo de progreso, fruto del trabajo y la dedicación de un empresariado que desde antaño, ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, con la incorporación de las nuevas generaciones, en las persona de sus hijos Mª Jesús y Jesús.