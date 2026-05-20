Los apicultores de la zona afrontan una campaña propicia

Las últimas lluvias están propiciando la extracción de una cantidad aceptable de miel en las colmenas de la zona en los albores de una nueva ... campaña. El responsable del sector apícola de la Coag en Jaén, el iliturgitano, Tomás Torralba, indica que se está sacando miel de romero y de milflrores, aunque precisa que la excesiva cantidad de agua anegó algunas colmenas. Aun así, la floración que se ha formado en el campo está sirviendo como bálsamo tras un ciclo nefasto y prolongado de sequías.

Esta esperanzadora campaña llega cuando se empieza a advertir un descenso de las explotaciones en la zona, una de las más prolíficas de Andalucía. «La gente ya no aguanta, porque el clima no ayuda, la miel ya no se vende como antes por lo que no se produce un relevo generacional», señala.

Los precios

Otro de los inconvenientes que acecha a la apicultura es el tema de los precios, que prácticamente son los mismos que hace ahora 15 años, por lo que oscilan entre los 3, 40 euros el kilo y los 3, 50., aunque han existido épocas en la que se ha superado esta barrera, pera después depreciarse. «Es muy difícil obtener rentabilidad y tenemos que venderla directamente al consumidor», explica Torralba. A ello une la competencia desleal con otros países como China, «nosotros producimos una miel de mucha más calidad, pero no podemos competir con los precios de la miel que proviene de fuera, de muy dudosa calidad», lamenta Tomás Torralba. El representante de la Coag. participó el pasado lunes en una reuniónsectorial de la miel en Málaga, done entre otros asuntos, se habló de las efectos tan perjudiciales que acarrear el acuerdo de Mercasur, «vamos a tener que navegar con otro problema más porque entrará miel de países como Argentina, con muchos menos costes de producción y también de menor calidad», augura.

Javier Sanz conforma la cuarta generación de apicultores que ha resultado muy fructífera. La profesión la inició su bisabuelo, (originario de la serranía de Cuenca) que junto con su hija (la abuela de Javier) se trajeron las colmenas a la sierra de Andújar en la década de 1940, justo al inicio del periodo de la posguerra en España. Ahora está apostando por la producción ecológica. Sanz también estuvo en la reunión del sector en Málaga.

Este apicultor también habla de la buena campaña de miel que se avecina, pero también enumera algunos de los inconvenientes que han traído las copiosas lluvias. «Todo apunta bien a las puertas de una nueva campaña, pero el problema es que al producirse tantas lluvias las colmenas no han sido muy grandes y hay pocos individuos, por lo que no se han producido muchos enjambres, aunque en las colmenas grandes si habrá cosecha». También expone el problema que puede ocasionar el calor de los próximos días para la rentabilidad de las colmenas.