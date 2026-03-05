Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

SANZ CON MIEMBROS DE LA COFRADÍA MATRIZ, DEL AYUNTAMIENTO, EL EJECUTIVO ANDALUZ Y LOS OPERATIVOS DEL CECOP. JUNTA DE ANDALUCÍA
Antonio Sanz ha subrayado el carácter «histórico» de esta jornada para Andújar y para toda la provincia de Jaén

Antonio Sanz inaugura el Cecop del santuario que da más seguridad a la Romería de la Virgen de la Cabeza

La nueva infraestructura permanente reforzará la atención sanitaria, la coordinación de emergencias y la protección en el entorno

ANDÚJAR IDEAL

POBLADO DEL SANTUARIO (ANDÚJAR)

Jueves, 5 de marzo 2026, 20:02

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado hoy el nuevo Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Cerro del Cabezo (Andújar, Jaén), ... el espacio desde el que se velará por la prevención de riesgos y la respuesta ante emergencias durante la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza, una de las celebraciones más antiguas y emblemáticas de Andalucía, así como ante cualquier emergencia que requiera la activación de un plan en este entorno.

