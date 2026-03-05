Antonio Sanz inaugura el Cecop del santuario que da más seguridad a la Romería de la Virgen de la Cabeza

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado hoy el nuevo Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Cerro del Cabezo (Andújar, Jaén), ... el espacio desde el que se velará por la prevención de riesgos y la respuesta ante emergencias durante la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza, una de las celebraciones más antiguas y emblemáticas de Andalucía, así como ante cualquier emergencia que requiera la activación de un plan en este entorno.

Antonio Sanz ha subrayado el carácter «histórico» de esta jornada para Andújar y para toda la provincia de Jaén, al tiempo que ha destacado que «el nuevo Cecop representa la lealtad institucional y la apuesta decidida por la protección civil». En este sentido, ha recordado que «el 16 de septiembre de 2024 firmamos el convenio para la cesión del terreno y menos de 2 años después hemos hecho realidad este sueño compartido para la seguridad de Andújar».

El Cecop va a dar seguridad a la Romería de la Virgen de la Cabeza porque es el espacio desde donde se van a coordinar al millar de medios y recursos encargados de garantizar su seguridad y tranquilidad, ha señalado el consejero, además de estar al servicio de Andújar durante todo el año.

Una infraestructura permanente y estratégica

El Cecop de Andújar está ubicado junto a la carretera A-6177, en una parcela de 7.457 metros cuadrados y con 926 construidos, y sustituye a las infraestructuras provisionales utilizadas hasta ahora, dando estabilidad, modernidad y capacidad de respuesta ante los retos actuales y futuros.

La inversión final asciende a más de cuatro millones de euros incluyendo obra, dirección facultativa y dotación tecnológica. El consejero ha puesto en valor que la nueva infraestructura «supone una inversión responsable y permite, asimismo, un ahorro progresivo al eliminar los costes anuales derivados del montaje y alquiler de módulos provisionales».

Uno de los pilares de la nueva infraestructura es el hospital integrado en el recinto, con 316 metros cuadrados útiles. Este espacio, uno de los más valorados cada Romería, dispone de sala de observación, sala de críticos, triaje, tres consultas médicas, área de traumatología, enfermería, farmacia, sala de coordinación sanitaria, oficio limpio, sala de espera, aseos y zona de descanso para el personal sanitario.

«Se trata de un hospital operativo avanzado preparado para atender emergencias de distinta índole en pleno corazón de la sierra», ha destacado el consejero. El Área de Coordinación y Operaciones, con 104 metros cuadrados útiles, alberga la sala central de control operativo, el Centro de Coordinación de Emergencias 112, sala de reuniones y dirección, sala de prensa, despachos técnicos y de logística. Desde este enclave se coordinará al millar de medios que garantizan la seguridad de la romería, pero también el Cecop se consolida como un centro de mando avanzado para la gestión integral de emergencias y para posibles activaciones del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía u otros planes durante todo el año.

La mejora sustancial en la sala de transmisiones y el despliegue tecnológico estable y avanzado permitirán una coordinación más eficaz de los efectivos. El espacio se completa con el área de seguridad y control de acceso comandado por la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, así como por el Área de Descanso y Servicios a Efectivos, un lugar de 122 metros cuadrados útiles, con vestuarios, taquillas individualizadas, comedor-office, baños y zonas comunes, porque «garantizar la seguridad también implica cuidar a quienes hacen posible la tranquilidad de todos» ha valorado Antonio Sanz que ha señalado también que se van a «ofrecer mejores condiciones a los profesionales que, con vocación y entrega, trabajan para protegernos».

Un recurso al servicio de Andújar todo el año

Más allá de la romería, la nueva sede podrá operar durante todo el año para atender otros eventos y situaciones de riesgo, como la celebración de la Aparición en agosto, el periodo de peligro alto de incendios en verano o posibles inundaciones en invierno. Antonio Sanz ha destacado que este proyecto consolida «la apuesta decidida del ejecutivo andaluz por la planificación, la anticipación y la excelencia en la gestión de emergencias».

El consejero ha explicado también que en los últimos cinco años se han renovado las sedes del 112 en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba y Huelva. Además, se ha dotado al litoral andaluz de una nueva sede del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís en Málaga y se ha recuperado una capacidad importantísima: el histórico helicóptero de rescate para la EMA. También ha detallado que «en poco tiempo tendremos disponible también un nuevo Cecopi en ese epicentro de la devoción mariana que es la aldea de El Rocío».

En cuanto a EMA Infoca, en los últimos años se han puesto en marcha los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de Hernán-Valle en Guadix, Granada, El Pedroso en Sevilla, Algodonales en Cádiz, y el de la Costa del Sol, en Istán-Marbella en Málaga. «En dos legislaturas hemos renovado las autobombas en un 84 %, con una inversión de 31 millones de euros», ha desgranado el consejero. EMA Infoca va a incorporar en esta campaña, además, la Unidad de Maquinaria Pesada.

La inauguración ha concluido con un mensaje de agradecimiento a técnicos, responsables institucionales y profesionales de emergencias que han hecho posible esta infraestructura estratégica para la seguridad de la comarca. En el acto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha estado acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos; el secretario general de Interior, David Gil; el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella; el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García; la delegada territorial de Sanidad en Jaén, Elena González; el subdirector de Emergencias y Protección Civil, Eduardo Macías; el inspector jefe de la UPA en Jaén, Pedro López; el jefe del servicio de Protección Civil de Jaén, Juan Olivares; el director del COP Infoca en Jaén, Germán Bartol; la directora del 061 en Jaén, Luisa Martínez; el presidente de la Cofradía Matriz de Andújar, Manuel José Gómez; y el presidente de la Federación de Peñas Romeras, Ángel Soto.