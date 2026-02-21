Los 15 años de Andújar Flamenca colocan a la ciudad en un referente de la moda

dújar. Andújar Flamenca ha evolucionado, tras quince años de trayectoria, hasta convertirse en más que una pasarela. El evento se ha consolidado como un ecosistema ... económico vinculado a la moda flamenca, con impacto directo en el tejido empresarial local, el empleo y la proyección exterior de la ciudad.

Así se puso de manifiesto en la inauguración de ayer por la tarde, donde se volvió a ejemplificar el amplio apoyo institucional y de firmas comerciales que posee. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, participaron en el acto de apertura de la XV edición Andújar Flamenca, una de las grandes pasarelas de moda de Andalucía.

Durante su intervención, Rocío Blanco destacó el respaldo del Gobierno andaluz al sector artesano a través del IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía, dotado con 14,4 millones de euros y orientado a impulsar la digitalización, facilitar el relevo generacional y favorecer la apertura de nuevos mercados para autónomos y pequeñas empresas. Blanco recordó, que desde 2019, la Consejería de Empleo ha invertido más de 15 millones de euros en Andújar en actuaciones dirigidas al empleo, la formación y el apoyo al tejido empresarial y autónomo, «un esfuerzo que ha contribuido a la reducción del desempleo en el municipio y al crecimiento del trabajo autónomo», ponderó la consejera.

Consistorio

Desde el Ayuntamiento de Andújar se destaca que la inversión municipal en esta iniciativa responde no solo al apoyo a la artesanía y al emprendimiento, sino a su capacidad para generar retorno económico y posicionamiento de la ciudad. Actualmente, Andújar cuenta con 12 establecimientos permanentes abiertos durante todo el año dedicados a la moda flamenca, los complementos, los textiles y la artesanía. A ellas se suma un grupo de negocios con actividad vinculada a la temporada flamenca, creando picos de empleo y dinamizando el comercio local.

«El crecimiento del sector en nuestra ciudad es una realidad. Hemos pasado de una actividad estacional a un tejido empresarial estable que genera trabajo durante todo el año», señaló el alcalde, Francisco Carmona quien añadió que Andújar Flamenca se ha convertido en una plataforma de profesionalización y lanzamiento para diseñadores y marcas locales, algunas de las cuales han logrado dar el salto a pasarelas nacionales como SIMOF.

Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Andújar, sobre la que descansa la organización, indica que Andújar Flamenca es el soporte, el altavoz y escaparate en el que profesionales y emprendedores de moda flamenca lanzan su arte para llegar al público. El vicepresidente de la entidad cameral iliturgitana, Javier Camello, indicó que el entorno patrimonial de la Plaza de España hace a esta pasarela especial, siendo la única actualmente que se celebra al aire libre bajo una gran carpa transparente con 2.000 localidades de acceso libre con invitación por sesión. Este año participan 17 diseñadores consagrados de moda flamenca más ocho diseñadores noveles que participan en la IX edición del Concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca, 'Muévete Flamenca'.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, significó que Andújar es el epicentro de la moda flamenca, donde se aúnan tradición, arte y vanguardia. «Desde la Diputación venimos apoyando esta actividad como un sector importante y en auge en la provincia de Jaén, un sector artesanal en el que despuntan cada vez más diseñadores y diseñadoras con firma jiennense», dijo Latorre. La inauguración puso en valor el respaldo continuado de Caja Rural de Jaén y almacenes Guerra Arenas que ha incorporado como colaborador es a Cervezas Alhambra Grupo Mahou.

Reconocimiento a personalidades con destacada trayectoria

La reconocida diseñadora de moda flamenca Pilar Vera, recibió ayer por la tarde premio Volante de Oro. Se trata de una de las creadoras más influyentes y consolidadas del sector, con más de cuatro décadas de trayectoria.

Esta distinción reconoce a aquellas figuras cuya labor ha contribuido de manera excepcional al impulso, prestigio e internacionalización de la moda flamenca y en especial al desarrollo y crecimiento de Andújar Flamenca. Una de las novedades que cada año sorprenden en Andújar Flamenca es la concesión del Premio Andújar Flamenca a una personalidad relacionada con el flamenco, ya sea a través de la moda, espectáculo y la cultura. El premio Andújar Flamenca Glamour 2026 será para la bailaora Cristina Hoyos que recogerá la estatuilla, obra del escultor Manolo López en la jornada de tarde de hoy sábado.

El padrino de Andújar Flamenca 2026, el diseñador granadino Antonio Gutiérrez, subrayó la importancia de esta pasarela dentro del panorama actual de la moda flamenca.