DESFILE DE LA MARCA LLENA ERES DE GRACIA Y RECONOCOMIENTO A PILAR VERA. FOTOS GONZÁLEZ

Los 15 años de Andújar Flamenca colocan a la ciudad en un referente de la moda

MODA FLAMENCA ·

El apoyo administrativo y empresarial a la iniciativa de la Cámara y las singularidades de la pasarela impulsan al tejido empresarial

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 21 de febrero 2026, 11:36

dújar. Andújar Flamenca ha evolucionado, tras quince años de trayectoria, hasta convertirse en más que una pasarela. El evento se ha consolidado como un ecosistema ... económico vinculado a la moda flamenca, con impacto directo en el tejido empresarial local, el empleo y la proyección exterior de la ciudad.

