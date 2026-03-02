Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ACTO INSTITUCIONAL EN ANDÚJAR CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Un año más

OPINIÓN ·

Estaba cantado que, este año, el acto en Sevilla tendría un componente emocional especial

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 2 de marzo 2026, 20:46

Comenta

Un año más hemos vivido la celebración del 28 de Febrero Día de Andalucía. De la capitalidad de la Comunidad Autónoma, Sevilla, pasando por la ... de la provincia, Jaén, y llegando hasta nuestra ciudad, Andújar, los actos se han sucedido dentro de los cánones establecidos.

