Un año más hemos vivido la celebración del 28 de Febrero Día de Andalucía. De la capitalidad de la Comunidad Autónoma, Sevilla, pasando por la ... de la provincia, Jaén, y llegando hasta nuestra ciudad, Andújar, los actos se han sucedido dentro de los cánones establecidos.

Estaba cantado que, este año, el acto en Sevilla tendría un componente emocional especial, pues los tristes acontecimientos vividos en nuestra Comunidad, en apenas los dos meses que llevamos del año 2026 daban para ello. Lo que sí nos cogió, mejor, nos sobrecogió, es que todo un presidente de los andaluces, Juanma Moreno, pronunciase un discurso, más como persona que como político; y es que las imágenes de aquel domingo de enero, entre el frio y la oscuridad, en primera línea, han debido ser como para no borrarse en la historia, no ya de su vida política, sino de su vida como persona. Hay que vivirlo en vivo y en directo para poderlo contar de primera mano, el resto es rellenar papeles de despachos.

Las banderas andaluzas de Jaén cumplieron con su cometido. Y en nuestra ciudad, Andújar, el acto institucional creemos debería dársele mayor publicidad, para una mayor participación. Lo que no quita que el instaurado paseo a caballo haya sido todo un acierto para dar vida a este día con algo tan nuestro y con tanta tradición; máxime cuando en esta ocasión, la cuarta, además, se ha homenajeado a una familia con la mayor estirpe del mundo a caballo, «Los Mateos», referente en el ámbito ecuestre tanto a nivel local como provincial y andaluz. El papel fundamental de la asociación en la dinamización del sector ecuestre durante todo el año, y la buena relación existente entre el Ayuntamiento y los colectivos del mundo del caballo permite seguir impulsando actividades que engrandecen esta tradición tan arraigada en la ciudad.

Si a ello le unimos que Andújar es una de las ciudades andaluzas que pueden exhibir su sintonía con la cultura y tradiciones andaluzas, pues fue germen de la conciencia y comunidad andaluza, como enclave esencial en la historia del andalucismo, porque no en vano la ciudad fue sede de la Junta Central de Andalucía y, ya en 1835, escenario de la Junta Suprema de las Andalucias, hitos que contribuyeron a consolidar la conciencia de Andalucía como comunidad unida y con voz propia. Si para el alcalde la celebración del 28- F es también un reconocimiento a una historia, a un sentimiento y a una forma de entender la vida, Andújar es reflejo de las señas de identidad andaluzas; el flamenco como expresión cultural viva; la moda flamenca como manifestación de las raíces; la tradición ecuestre, el patrimonio natural del territorio y la devoción mariana representada en la Romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de la región. Y también la tradición gastronómica como nexo el 28-F El típico canto, que mezcla el pan de la tierra con el aceite, el bacalao, el tomate y las aceitunas sirve para ensalzar el comercio tradicional y las acciones sociales. Y este año, y van tres, la Feria de la Carne de Monte vincula a Andújar con su entorno natural y cinegético y pondrá en valor una gastronomía que forma parte del legado culinario de la ciudad y que ha sido preservada generación tras generación por bares y restaurantes de la ciudad. «Andújar tiene hoy un papel en la construcción del presente y el futuro de Andalucía».

Pero no sólo de ferias y fiestas vive esta ciudad. «Los deberes bien hechos en torno al rio Guadalquivir han permitido que pese, al último episodio de lluvias que se asemejó al de las riadas de 2010 ha regulado esta vez la evacuación de las aguas. El hospital Alto Guadalquivir incorpora 25 profesionales para reforzar su plantilla, ampliación que obedece a la puesta en marcha del módulo Materno-Infantil en este mes de marzo. . El objetivo no es solo poner en funcionamiento un nuevo espacio asistencial, sino garantizar que los profesionales que desarrollen su labor en él cuenten con las mejores condiciones de trabajo y con todas las garantías de seguridad.

También, en los primeros días de este mes de marzo, el Teatro Principal reabrirá sus puertas, tras la remodelación, climatización y transformación del hall. Por cierto que como aquí nada se hace sin polémica, el hecho de que en este espacio se pueda ofrecer a vecinos y visitantes las obras de dos insignes escultores, como Antonio González Orea en un espacio concreto y Fuentes del Olmo en el suyo, ya andan diciendo que si no es en el antiguo convento de las Capuchinas, las obras Orea se le quitan al Ayuntamiento. ¿A caso no mejoran en ubicación y accesibilidad para el posible visitante? Ombliguismo recalcitrante. Las mejoras para otros.